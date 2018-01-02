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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

آتش زدن یک دستگاه تاکسی توسط اغتشاشگران در میدان فردوسی

آتش زدن یک دستگاه تاکسی توسط اغتشاشگران در میدان فردوسی

شب گذشته اغتشاشگران یک دستگاه تاکسی را در میدان فردوسی آتش زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس، شب گذشته یک دستگاه خودرو در نزدیکی میدان فردوسی از سوی یک اغتشاشگر به آتش کشیده شد.

بنابراین گزارش، فرد اغتشاشگر بلافاصله از محل گریخت و خودرو با کمک راننده های دیگر و پلیس خاموش شد.

کد مطلب 4189161

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۹:۳۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سرکرده ها ی منافقین در داخل وخارج شناسایی وبه دار مجازات اویخته شوند.

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