آتش زدن یک دستگاه تاکسی توسط اغتشاشگران در میدان فردوسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس، شب گذشته یک دستگاه خودرو در نزدیکی میدان فردوسی از سوی یک اغتشاشگر به آتش کشیده شد.

بنابراین گزارش، فرد اغتشاشگر بلافاصله از محل گریخت و خودرو با کمک راننده های دیگر و پلیس خاموش شد.