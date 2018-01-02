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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۳

رییس مرکز فوریت های پزشکی ساوه خبرداد؛

برخورد مینی بوس و کامیون در ساوه/ ۸مصدوم برجای ماند

برخورد مینی بوس و کامیون در ساوه/ ۸مصدوم برجای ماند

ساوه- رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه مینی بوس و یک کامیون در ساوه، هشت مصدوم برجای ماند.

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: اوایل صبح روز جاری(سه شنبه) خبری مبنی بر برخورد یک دستگاه مینی بوس و یک کامیون تریلر در بلوار آزادی ساوه به اورژانس اطلاع رسانی شد.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه افزود: بلافاصله نیروهای امدادی اورژانس شهرصنعتی کاوه و اورژانس شهری ساوه برای کمک رسانی به مصدومان حادثه، به محل اعزام شدند.

عزیزی خاطر نشان ساخت: خوشبختانه این سانحه تصادف، تلفاتی به دنبال نداشت اما هشت مجروح برجای گذاشت که پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی، توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان مدرس ساوه منتقل شدند.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه تصریح کرد: حال عمومی مصدومین این حادثه رضایت بخش گزارش شده و خوشبختانه آسیب جدی ندیده اند.

کد مطلب 4189165

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