پرداخت ۷۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به روستاهای زلزله زده

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی امروز سه شنبه در پانزدهمین جلسه کارگروه اشتغال و جذب سرمایه گذاری استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: اختصاص تسهیلات ۱۷۶ میلیارد تومانی طرح اشتغال پایدار برای مناطق روستایی و عشایری ظرفیت خوبی است.

وی گفت: اگر این مبلع ۱۷۶ میلیارد تومان را بتوانیم کمتر از یکماه جذب کنیم می توانیم از سهم ۳۰ درصدی اعتبارات متمرکز کشوری مبلغ بیشتری جذب کنیم.

وی افزود: اگر طی مدت یکماه بتوانیم این تسهیلات را تبدیل و پرداخت کنیم می تواند بسیار در پیشرفت و توسعه دخیل باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: با توجه به سرفصل ها و نیازهای استان در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات تا سقف ۱۵ میلیارد تومان اجازه ایجاد طرح داریم.

وی تصریح کرد: باید با کمک این تسهیلات نواحی صنعتی روستایی شهرستانهای گیلانغرب، دالاهو، صحنه و ... را احیاء کنیم.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه ازاختصاص۷۲۰میلیارد تومان تسهیلات کم بهره در راستای ایجاد توسعه اشتغال درمناطق روستایی مناطق زلزله زده استان خبر داد و افزود: استفاده از این تسهیلات با سود ۴ درصدی می تواند در راستای کمک به اشتغال و جذب سرمایه گذاران بسیار تاثیرگذار باشد.

وی توجه به اشتغال را اولویت برتر دانست و ابراز داشت: فرمانداران در این زمینه باید تلاش کنند و کارگروههای اشتغال در شهرستانها را راه اندازی کنند.

این مسئول اظهار داشت: امروز مشکل ما بازار نیست گرچه مطالبه اول برای کسب و کار محسوب می شود، اما مشاوره در این راستا مهمترین نقش را ایفا می کند.

رحیمی با بیان اینکه نباید در استان فقط به چند رسته توجه کرد و دیگر ظرفیت ها را نادیده گرفت، افزود: از طرح هایی که ماهیت ملی دارند باید به خوبی استفاده کنیم و دنبال صنایع روستایی باشیم.