طرح «کتاب سلامت» در قزوین کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح کتاب سلامت با حضور موالی زاده دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در بیمارستان رازی قزوین کلید خورد.

براساس این طرح، کتاب های مرتبط با بخش های بیمارستانی و شرایط خاص بیماران در دسترس این افراد قرار خواهد گرفت.

گروه ای دبیر اجرایی طرح «پایتخت کتاب ایران» استان قزوین در این جلسه با اشاره به اهمیت توجه به سلامت روحی بیماران در کنار درمان و مداوای جسمی آنها عنوان کرد: در این طرح تلاش شده است تا در بیمارستان رازی بتوان از اوقات بیکاری و انتظار بیماران برای کتابخوانی بهره گرفت.

وی بیان کرد: کتابهایی برای این طرح در نظر گرفته شده است متناسب با شرایط روحی و جسمانی بیماران بوده و انتظار می رود در بازه های زمانی کوتاه مدت شارژ کتاب صورت گیرد.

طرح کتاب سلامت از مدت ها قبل در بیمارستان رازی در حال برنامه ریزی و اجرا بوده است که امروز با حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، رئیس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، معاونت درمان تامین اجتماعی استان قزوین و ریاست و کارشناسان بیمارستان رازی مورد بهره برداری قرار گرفت.

این طرح به صورت مقدماتی در دو بخش در این بیمارستان راه اندازی شده است.