هوای ۳ شهرستان استان ایلام در وضعیت هشدار قرار گرفت

مازیار سلیمان نژاد روز سه شنبه به خبرنگار مهر گفت: پس از ورود توده بارشی که ظرف ۲۴ ساعت گذشته در این استان فعال بود و بارندگی هایی را نیز به دنبال داشت، از صبح امروز شاهد حاکم شدن توده گرد و غبار در بخش هایی از این استان هستیم.

وی ادامه داد: این توده از غلظت زیاید برخوردار نیست و سرعت حرکت آن نیز بالاست و پیش بینی می شود ظرف تا عصر امروز از استان خارج شود.

مدیرکل محیط زیست ایلام تاکید کرد: هم اکنون در شهرهای ایلام ، مهران و ایوان با توجه به اینکه میزان غلظت حدود ۲۰۰ میکروگرم و یک و نیم برابر حد مجاز است، این مناطق در وضعیت هشدار قرار دارند.

سلیمان نژاد اضافه کرد: وضعیت در سایر مناطق استان هم اکنون در شرایط عادی قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد در روزهای باقیمانده از سال جاری میزان روزهای آلوده و ورود ریزگردها کاهش یابد.