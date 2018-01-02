به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تئاتر مستقل تهران، «گتو» عنوان اولین محصول ورکشاپ - اجرای تئاتر مستقل تهران است که در طی یک دوره آموزشی و کارگاهی ۶ ماهه توسط تئاتر مستقل تهران و با همکاری سعید بهنام، محمد مساوات، علیرضا کی منش و شهروز دل افکار تولید شده است.

این اثر بر مبنای تئاتر تصویری و با همکاری گروه هنرجویان شرکت کننده در ورکشاپ های آموزشی تئاتر مستقل تهران آماده شده و قرار است از ۲۴ دی ماه ساعت ۱۹ در تئاتر مستقل تهران اجرای عمومی شود.

در شهرها و مناطق دیگر به محله ای که ساکنان آن غالبا از یک قوم یا از یک مذهب باشند «گتو» گفته می شود و امروز در کل به مناطق فقیر شهری که بیشتر، مهاجران یا اقلیت ها در آن ساکنند «گتو» گفته می شود.