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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۲

تئاتر مستقل تهران میزبان «گتو» می‌شود

تئاتر مستقل تهران میزبان «گتو» می‌شود

نمایش «گتو» به کارگردانی سعید بهنام از ۲۴ دی ماه به تهیه کنندگی تئاتر مستقل تهران اجرای خود را آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تئاتر مستقل تهران، «گتو» عنوان اولین محصول ورکشاپ - اجرای تئاتر مستقل تهران است که در طی یک دوره آموزشی و کارگاهی ۶ ماهه توسط تئاتر مستقل تهران و با همکاری سعید بهنام، محمد مساوات، علیرضا کی منش و شهروز دل افکار تولید شده است.

این اثر بر مبنای تئاتر تصویری و با همکاری گروه هنرجویان شرکت کننده در ورکشاپ های آموزشی تئاتر مستقل تهران آماده شده و قرار است از ۲۴ دی ماه ساعت ۱۹ در تئاتر مستقل تهران اجرای عمومی شود.

در شهرها و مناطق دیگر به محله ای که ساکنان آن غالبا از یک قوم یا از یک مذهب باشند «گتو» گفته می شود و امروز در کل به مناطق فقیر شهری که بیشتر، مهاجران یا اقلیت ها در آن ساکنند «گتو» گفته می شود.

کد مطلب 4189187
آروین موذن زاده

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