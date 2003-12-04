نيرويي متشكل از شبه نظاميان 5 حزب عراقي تشكيل مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الزمان چاپ لندن، براي آمريكايي ها مبرهن و ثابت شد كه به تنهائي قادر به برقراري امنيت در عراق نيستند وبه همين دليل دست به دامان نيروهاي عراقي شدند.

اشغالگران تصميم گرفتند، نيروي شبه نظامي را متشكل از شبه نظاميان پنج حزب عراقي براي كمك به برقراري امنيت تشكيل دهند.

به نوشته الزمان ، احزاب سياسي برجسته عراق درشوراي حكومت انتقالي سرانجام با پيوستن شبه نظاميان تابع خود به نيروي عراقي براي برقراري امنيت و مبارزه با تروريسم موافقت كردند.

بنابراين گزارش، آمريكا بر آموزش اعضاي اين نيرونظارت خواهد داشت و عناصر اين نيرو بدون وابستگي حزبي خود در اين ماموريت شركت خواهند كرد.

منابع آمريكايي با اشاره به ناتواني نظاميان آمريكايي دربرقراري امنيت درعراق اعلام كردند: آمريكا تصميم گرفته است يك نيروي شبه نظامي متشكل از شبه نظاميان پنج حزب عمده عراقي را درعراق با هدف تعقيب و مقابله با طرفداران صدام و اخلال گران تشكيل دهد.

به گفته مسئولان آمريكايي و عراقي، اين نيروي عراقي از شبه نظاميان مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق( كه رهبري آن را سيد عبد العزيز حكيم رئيس كنوني شوراي حكومت انتقالي به عهده دارد )، شبه نظاميان كنگره ملي عراق به رياست احمد چلبي ، حركت وفاق ملي به رياست اياد علاوي ، حزب دموكرات كردستان به رياست مسعود بارزاني و اتحاديه ميهني به رياست جلال طالباني تشكيل خواهد شد.



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