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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۰

رئیس اداره هواشناسی سرپل ذهاب خبر داد:

ورود گرد و غبار به آسمان سرپل ذهاب/ دید افقی به ۲۰۰۰ متر رسید

ورود گرد و غبار به آسمان سرپل ذهاب/ دید افقی به ۲۰۰۰ متر رسید

کرمانشاه- رئیس اداره هواشناسی سرپل ذهاب از ورود گرد و غبار به جو این شهرستان خبر داد و گفت: دید افقی به ۲ هزار متر کاهش یافته است.

جواد کاکایی در گفتگو  با خبرنگار مهر، از ورود گرد و غبار به جو شهرستان سرپلذهاب خبر داد و گفت: به دنبال وقوع این پدیده، هم اکنون میزان دید افقی در این شهرستان مرزی به ۲ هزارمتر رسید.

 رئیس اداره هواشناسی سرپل ذهاب تصریح کرد:  حد استاندارد دید افقی در یک هوای سالم ۱۰ هزار متر است.

وی دمای هوای شهرستان سرپلذهاب را حدود ۱۰ درجه سانتی گراد بالای صفر اعلام کرد و گفت: رطوبت موجود در هوا نیز۶۲ درصد است.

کاکایی در پیش بینی وضعیت هوای این شهرستان نیز افزود: براساس آخرین تحلیل از داده های هواشناسی، به دنبال تضعیف شرایط نا پایدار، از روزچهارشنبه تا پایان هفته، دمای هوای شبانه بطور نسبی کاهش خواهد یافت و در اوایل روز چهارشنبه، احتمال تشکیل مه صبحگاهی در برخی نقاط از سطح شهرستان پیش بینی می شود.

کد مطلب 4189200

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