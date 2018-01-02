ورود گرد و غبار به آسمان سرپل ذهاب/ دید افقی به ۲۰۰۰ متر رسید

جواد کاکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود گرد و غبار به جو شهرستان سرپلذهاب خبر داد و گفت: به دنبال وقوع این پدیده، هم اکنون میزان دید افقی در این شهرستان مرزی به ۲ هزارمتر رسید.

رئیس اداره هواشناسی سرپل ذهاب تصریح کرد: حد استاندارد دید افقی در یک هوای سالم ۱۰ هزار متر است.

وی دمای هوای شهرستان سرپلذهاب را حدود ۱۰ درجه سانتی گراد بالای صفر اعلام کرد و گفت: رطوبت موجود در هوا نیز۶۲ درصد است.

کاکایی در پیش بینی وضعیت هوای این شهرستان نیز افزود: براساس آخرین تحلیل از داده های هواشناسی، به دنبال تضعیف شرایط نا پایدار، از روزچهارشنبه تا پایان هفته، دمای هوای شبانه بطور نسبی کاهش خواهد یافت و در اوایل روز چهارشنبه، احتمال تشکیل مه صبحگاهی در برخی نقاط از سطح شهرستان پیش بینی می شود.