صدور سند تک برگی اقدامی بزرگ در عرصه ثبت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی روز سه شنبه در نشست شورای مسئولان قضایی استان قزوین اظهار کرد: حداقل تلاش کنیم در دستگاه قضایی تا جائی که امکان دارد رعایت شئونات اسلامی وجود داشته باشد و رفتارها هرچه بیشتر متناسب با شعائر اسلامی باشد.

وی ادامه داد: همه باید از آسیب های اجتماعی پیشگیری کنیم و البته در انجام این امر مهم هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در روابط کاری کارکنان دستگاه های مختلف باید رعایت حریم اخلاقی و شرعی را داشته باشیم البته این سخن بدان معنا نیست که اعتمادی به کارکنان دستگاه های مختلف وجود ندارد بلکه هیچ یک از ما نباید خود را از شر شیطان ایمن بدانیم، شیطان در کمین است و مدام در حال وسوسه کردن افراد است و تهدید شیطان شامل همه انسانهاست.

حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در سنوات اخیر خدمات بزرگی را عرضه کرده است یکی از این اقدامات صدور سندهای تک برگی است که منافع زیادی دارد.

وی توضیح داد: در فضای عمومی جامعه برخی از اظهارنظرها در خصوص دستگاه قضایی می شود که مقداری از آنها از مدار انصاف و عدالت دور است، برخی از این اظهارنظرها براساس عدم آگاهی از اقدامات دستگاه قضایی است و برخی نیز شبهاتی است که ایجاد شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: دستگاه قضایی در مواجهه با انتقادها به دنبال رسانه ای کردن و تقابل با منتقدان نیست بلکه تلاش می کنیم به صورتی آرام برخی از ذهنیت هایی که برای برخی افراد استان ایجاد شده است را برطرف کنیم.

حجت الاسلام قدرتی تأکید کرد: اگر بر فرض در خصوص موضوعی قصور و کوتاهی هم صورت گرفته باشد نباید زحمات و تلاش های دیگر نیز نادیده گرفته شده و زیر سوال رود.

پیش از سخنان رئیس کل دادگستری استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین اظهارداشت: در خال حاضر ۶۶۲ هزار و ۸۱۸ فقره پرونده ثبتی داریم که طی دو سال گذشته ۳۰۷ جلد پرونده را آرشیو الکترونیک کرده ایم.

کناریوند عنوان کرد: همچنین چهار هزار دفتر املاک نیز آرشیو شده و دیگر دفاتر ما فعالیت سنتی ندارند به طوری که ارتباط دفاتر ثبت با اداره کل ثبت به صورت الکترونیک است.

وی خاطرنشان کرد: کاداستر شهری انجام شده و دلیل اتمام آن این است که اداره کل ثبت خود متولی این امر بوده است ولی در کاداستر زراعی اقدامات به تازگی انجام گرفته و تاکنون امور اراضی را ثبت کرده و در حوزه منابع طبیعی ۳۶۶ هزار و ۳۳۶ هکتار اجرایی شده است.

وی یادآورشد: در حال حاضر ۱۱۳ هزار کاداستر اجرایی شده است یعنی سند تک برگی صادر و اطلاعات مربوطه کامل شده است در واقع در هشت ماهه سال جاری ۳۵ هزار و ۱۶۵ فقره سند مالکیتی به صورت کاداستری انجام گرفته است.