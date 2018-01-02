تور اجراهای «گِل» در ایران آغاز شد/ لرستان اولین میزبان

به گزارش خبرنگار مهر، تور اجراهای ایران نمایش «گِل» نوشته و کارگردانی یاسر خاسب از امروز سه شنبه ۱۲ دی ماه آغاز می شود. شهر خرم آباد استان لرستان اولین میزبان این گروه نمایشی خواهد بود.

گروه «بدن دیوانه» قصد دارد این اثر نمایشی را علاوه بر لرستان در استان های مرکزی، یزد، بوشهر، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و در شهرهای اراک، ساوه، یزد، بوشهر، بهبهان و شهرکرد به صحنه ببرد.

نمایش فیزیکال «گِل» برگزیده جشنواره تئاتر فجر و فستیوال‌های جهانی چون آمریکا، ایتالیا، هلند، لهستان، برزیل، دانمارک، بنگلادش بوده است.