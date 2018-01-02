برادر «علی عبدالله صالح» صنعا را ترک و وارد مأرب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آناتولی»، ژنرال «علی صالح الاحمر» رئیس پیشین گارد ریاست جمهوری یمن و برادر «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور پیشین یمن که چند هفته پیش کشته شد، امروز وارد مأرب شده است.

یک منبع آگاه گزارش داده که ژنرال احمر از صنعا که تحت کنترل نیروهای انصار الله است خارج شده و وارد استان مأرب شده که تحت کنترل دولت مستعفی یمن است.

این منبع مدعی شده است که در پی کشته شدن علی عبدالله صالح، انصار الله شمار زیادی از اعضای خانواده او و فرماندهان نظامی وابسته به او را بازداشت کرده اند.

در حالی که برخی گزارش ها از تصمیم کنگره مردمی یمن برای معرفی «عبدربه منصور هادی» به عنوان رئیس جدید این حزب و جانشینن صالح سخن می گویند، ژنرال احمر عالی ترین مقام این حزب است که صنعا را ترک کرده و به مناطق تحت کنترل دولت مستعفی یمن رفته است.