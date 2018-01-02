۱۰۰ بانوی فرهیخته فارس انتخاب و معرفی خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه دستغیب ظهر سه شنبه در نشست صمیمی با خبرنگاران، گفت: تنها کسی که می تواند توجه مسئولین را به سمت مردم جلب کند، خبرنگاران هستند که این وظیفه بسیار مهم است.

وی ادامه داد: در حوزه زنان مدیون نگاه دین اسلام هستیم زیرا توجه ویژه به جایگاه زنان در حوزه خانواده و رفتارهای اجتماعی ارائه شده است.

دستغیب تصریح کرد: امروز با توجه مشکلات بانوان در جامعه شاهد موفقیت های بسیاری از بانوان هستیم و حتی بسیاری از این افراد موفق در شرایط سخت بوده اند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس ادامه داد: تا پایان سال ۱۰۰ بانوی فرهیخته و موفق را در استان معرفی خواهیم کرد هرچند که تا به امروز حدود ۲۰ نفر هستند.

دستغیب تاکید کرد: در ارائه الگوهای مناسب به دختران جوان نقش آموزش و پرورش بسیار مهم است و در کنار آن رسانه نیز نقش آفرین هستند.

وی یادآور شد: امروز جمع زیادی از بانوان خانه دار نیز وجود دارند که باید برای آنها نیز برنامه مدون وجود داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس ادامه داد: امروز در استانداری فارس ۳ مدیرکل زن فعال هستند که نشان از توجه ویژه به موضوع مدیریت بانوان است که ۶ بخشدار، ۲ معاون فرماندار و بیش از ۳۰ عضو شورا و ۱۱۲ عضو شورای روستایی از بانوان است.

دستغیب ادامه داد: ۵۷ دهیار زن و تمامی دستگاه ها دارای مشاور و یا رابط امور بانوان هستند و ۶۵ کارشناس امور بانوان نیز در فارس فعال هستند.

وی یادآور شد: بنیاد بین المللی مادر که دارای چشم انداز ۱۰۰ ساله است در دنیا نمونه ندارد زیرا برای تجلیل و توجه به جایگاه مادران دنیا راه اندازه شده است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده فارس افزود: طی بررسی های انجام شده ۲۷ دستگاه توجه ویژه ای به فعالیت بانوان داشتند و همچنین ۲۳ فرمانداری در این حوزه فعال بوده اند.