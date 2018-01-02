خیریه های استان سمنان ساماندهی شوند/ ضرورت توجه به معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای مشارکت های مردمی بهزیستی استان سمنان، ضمن بیان اینکه ضرورت ساماندهی خیریه های استان یک الزام عملی است، تاکید کرد: به منظور شناسایی وخدمت رسانی عادلانه و یکنواخت به همه مددجویان می بایست موسسات خیریه که دارای مجوز هستند ساماندهی و شماره ملی مددجویانی که به آنان ارائه خدمت می شود در سامانه مخصوص این امر ثبت شود.

وی با بیان اینکه این امر عدالت در توزیع خدمات بین مددجویان را در پی دارد، افزود: بهزیستی از این طریق می تواند جامعه آماری ارائه خدمات خود را نیز برای برنامه بهتر در سال های آتی به دست آورد.

استاندار سمنان، با بیان اینکه ساماندهی خیریه ها به نظام مند شدن مشارکت های مردمی نیز شکل درستی می دهد، گفت: یکی از نعمت هایی که خداوند به انسان عنایت می کند روحیه کمک و دستگیری به افراد نیازمند و زمین گیر است که این اقدام ذخیره آخرت خواهد شد اما باید توجه داشت که همین خیرات نیز باید به صورت نظام مند و با برنامه به دست نیازمندان برسد.

خباز همچنین گفت: برای جذب کمک های مردمی باید از روش های نوین استفاده شود تا مردم و افراد خیر بتوانند به سهولت و آسانی کمک های نقدی وغیرنقدی خود را ارائه کنند

وی افزود: توجه به معلولان امروز در سطح استان سمنان یک ضرورت است که از جمله موارد مورد نیاز آنها اصلاح معابر شهری است که در این حوزه نیز مشارکت های مردمی می تواند فعال شود.