ظرفیت های مازندران برای اشتغال مولد استفاده شود

به گزارش خبرنگارمهر، علی ربیعی با بیان اینکه مازندران از ظرفیت های خوب اقتصادی و کشاورزی برخوردار است ، گفت:اگر ظرفیت اساسی مازندران در زمینه توسعه مورد استفاده قرار نگیرد نمی تواند در حوزه اشتغال مولد خوب عمل کند.

وی عنوان کرد: بایداز ظرفیت عظیم استان برای ایجاد اشتغال اساسی استفاده کردو گردشگری را به عنوان ظرفیت اجتماعی برای کمک به اقتصاد پوشش داد.

ربیعی یادآور شد: توسعه مازندران در زمینه اقتصادی ، کشاورزی و ایجاد درآمدی پایدار برای این استان ازبرنامه های دولت دوازدهم است که امیدواریم با توجه به پتانسیل های خوب استانی بتوان از آن استفاده کرد.

ربیعی با اشاره به اینکه در دولت توجه گسترده ای به مازندران وجود دارد، اظهارداشت: استفاده نکردن از ظرفیت های اشتغال مولد می تواند سمت و سوی آن را به سوی اشتغال خدمات و مستغلات ببرد در حالیکه نوع اشتغال در کشور باید بهسمتی پیش رود که توسعه پایدار را در پی داشته باشد.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در بودجه امسال سعی شده نگاه خوبی به مازندران شود به گونه ای که نرخ توسعه و اشتغال را در مازندران بهبود بخشد.

ربیعی با اشاره به اینکه باید از همه سرمایه ها استفاده کرد، افزود: در حوزه گردشگری و روستایی شاخص های خوبی در مازندران وجود دارد که می تواند در خصوص اشتغال اثر گذار باشد.

وی به آمار بالای فارغ التحصیلان مازندران اشاره کردو اظهار داشت: آمار مشخصی از تعداد فارغ التحصیلان وجود دارد که نیاز بازار کار را متناسب با آمار افراد جویای کار مشخص می کند.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر جذب سرمایه های رها شده ، یادآور شد:در برنامه اشتغال سعی شده تمرکز در مزیت های موجود سرمایه گذاری باشد تا بتوان در حوزه های اشتغال روستایی و شهری قدم هایی را برداشت.

وی در خاتمه به بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: سعی شده در بودجه ۹۷ به گونه ای عمل شود که حالت عملیاتی بیشتری داشته باشد تا بتوان به اهداف اصلی آن دست یافت.