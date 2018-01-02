اجرای طرح«کتاب سلامت»احیای روح کتاب در بیمارستان ها است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا موالی زاده روز سه شنبه در مراسم افتتاح طرح «کتاب سلامت» در استان قزوین که با حضور اسکندری نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، بابایی مدیردرمان تامین اجتماعی استان قزوین و مخلوقی رئیس بیمارستان رازی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهم ترین رسالت های کتاب توجه ویژه به سلامت روحی انسان هاست و خیلی خوشحالیم که مسئولین فرهنگی استان قزوین با نگاه ویژه در این مسئله کتاب را در کنار مراحل درمانی جسمی بیماران قرار داده اند.

وی بیان کرد: اجرای طرح «کتاب سلامت» در قزوین نشانگر تلاش مسئولین برای رساندن جامعه به سلامت روحی در کنار سلامت جسمی است.

موالی زاده افزود: جای خرسندی است که مسئولین فرهنگی استان قزوین به این نتیجه رسیده اند که سلامت کامل انسان در گرو همراهی سلامت جسمی و روحی است و از این رو با ایجاد پیوند بین این دو مقوله تلاش کرده اند تا بهترین خدمات را به بیماران ارائه کنند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور عنوان کرد: امروز دنیا به این نتیجه رسیده است که مطالعه واقعا یک امر حاشیه ای و صرفا برای اوقات فراغت نیست بلکه با مسئله تعالی و رشد انسان ها نسبت مستقیم دارد.

موالی زاده خاطر نشان کرد: کاملا روشن است هر جامعه ای که آحاد مردم را بیشتر به سمت مطالعه هدایت میکند، در مسیر رشد و توسعه قرار میگیرد.

وی همچنین به اهمیت مطالعه در دین مبین اسلام اشاره کرد و گفت: احادیث و روایات ما نیز بر این معنا تاکید دارند چرا که اولین آیه ای که بر پیامبر اکرم(ص) نازل می شود امر به خواندن است و خیلی زیباست که ما در قرآن قسم به قلم و عامل انتشار و انتقال علم را مشاهده می کنیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور بین کرد: لذا این که شما امر درمان و حل مشکلات جسمانی فرد را با پرداختن به امر مطالعه و آوردن موضوع مطالعه در محیط بیمارستان همراه ساخته اید بسیار مورد توجه و قطعا تاثیر گذار خواهد بود.

موالی زاده گفت: یکی از مهم ترین دلایل افراد برای فرار از مطالعه نداشتن زمان کافی است و سال هاست که افراد به دنبال راه هایی برای استفاده درست از اوقات هدر رفت هستند و به نظر بنده طرح «کتاب سلامت» یکی از بهترین راه های استفاده درست از زمان در اوقات انتظار در بیمارستان ها و مراکز درمانی است.

وی همچنین با تشکر از برپایی این طرح در بخش کودکان عنوان کرد: توجه به کتاب و کتابخوانی باید از سنین کودکی در بین افراد نهادینه شود و از این رو دقت نظر برای ارائه کتب در این بخش بسیار حائز اهمیت است.