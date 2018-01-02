سقوط درهای فلزی، علت زندانی شدن جوشکار ۲۸ساله

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ۲۸ساله که از دوران کودکی و به دنبال فوت پدر سرپرست خانوار هم بود، سالهاست که برای امرار معاش خودو خانواده اش کار می کند.تا پیش از اینکه بر حسب یک اتفاق، زندگی روزهای سخت خودش را نشان دهد، او در مغازه اجاره ای، مشغول به جوشکاری بود.

در روز حادثه بهروز که مشغول به جوشکاری در یک مغازه کوچک کنار خیابان بود، دو عدد در فلزی نسبتا سنگین وزن را طبق سفارش مشتری ساخته بود. با توجه به اینکه مغازه اجاره ای او کوچک بود بهنام این درها را در داخل کوچه ۴ متری نزدیک مغازه و در کنار دیوار به صورت موقت قرار می دهد.

تا زمانی که مشتری سفارش دهنده به دنبال سفارشات خود بیاید، درها در کوچه بود تا اینکه فردی از روبرو قصد عبور با خودرو پیکان از همان کوچه را می کند که با این درها برخورد می کند و درها بر روی خودرو این فرد سقوط می کند.

بعد از این اتفاق تعدادی از افراد محله از جمله علیرضا جهت کمک به بلند کردن درها به کمک بهروز می آیند. پس از تکیه دادن درها به دیوار، قصد بستن آنها به تیر برق بتنی کناری را داشتند که علیرضا متوجه می شود دربهای تکیه داده شده به دیوار در حال سقوط بر روی فردی است که در نزدیکی آن ایستاده بود، تلاش وی بی نتیجه می ماند و در نهایت درها به روی علیرضا سقوط می کند و در نهایت منجر به آسیب دیدگی جدی در پاهای فرد می شود.

با توجه به درخواست خسارت از سوی علیرضا، آنطور که کارشناسی انجام شده بر روی این حادثه نشان می دهد، با توجه به مفهوم ماده ۵۱ آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها، محصول کارگاه بایستی به صورتی چیده شود که خطر سقوط و بروز سوانح وجود نداشته باشد. همچنین با استناد به مفهوم ماده ۱۱ آئین نامه حفاظتی در کارگاه های ساختمانی، قرار دادن و انبار کردن وسایل و مصالح در معابر عمومی مجاز نیست و چنانچه انجام این امر برای مدت موقت و محدود اجتناب ناپذیر باشد باید نحوه قرار دادن وسایل و مصالح به ترتیبی باشد که حوادث برای عابران و وسایل نقلیه به وجود نیاورد و در اطراف آن وسایل کنترل مسیر و همچنین تابلو و علائم هشداردهنده که در شب و روز قابل رویت باشد نصب شود.

طبق نظر دادگاه، این کارگر جوان از مهر ماه به علت عجز در پرداخت دیه ناشی از تسبیب در ایراد صدمه بندی شبه عمدی در زندان، بازداشت شده است. تاکنون از کل دیه ۳۶ میلیون این مددجود ۱۲ میلیون را پرداخت کرده است و هیچ پس انداز یا اموال منقول یا غیرمنقولی برای پرداخت مابقی دیه خود ندارد.

نیکوکارانی که تمایل دارند یاری‌گر این مددجوی نیازمند باشند، می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های ستاد دیه کشور به‌قرار ۷۴/۷۴ بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، ۷۷۷۷ بانک تجارت شعبه مرکزی، ۸۸۸۸ بانک صادرات شعبه مرکزی یا ۵۵۵۵۵ بانک ملی واریز نموده و برای اختصاص مبلغ پرداختی جهت آزادی این فرد یادشده فیش‌ پرداختی را با تحریر موضوع کمک انجام‌شده به شماره ۸۸۹۱۶۰۱۱ دورنگار کنند. روابط عمومی ستاد دیه با تلفن تماس ۱۵ ــ ۸۸۹۱۶۰۱۲ پاسخگوی سئوالات شما در این زمینه خواهد بود.