نمایش فولکلور «سُلاله» در صومعه سرا به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش فولکلور «سلاله» به نویسندگی و کارگردانی رضا آرچین از فردا (چهارشنبه) به مدت سه روز در شهرستان صومعه سرا به روی صحنه می رود.

این نمایش ساعت ۱۸ عصر روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دی ماه جاری در سالن امفی تئاتر شهید آوینی مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صومعه سرا نمایش اجرا می شود.

زهره فتحی، فرشاد مقصودی، اعظم بیدار، رفعت خستو، مهسا غلامی، شیوا فلاح دوست، محمد نامور، رضا آرچین، الهه نصیرپور بازیگران این نمایش هستند.

در این نمایش به زندگی و ماجرا و حوادثی که در زندگی خانواده «پیله آقا» و توجه به خرافات برای ازدواج دختر این خانواده و همچنین روایت عشق پسرخان ده پایین به این دختر اشاره و به نمایش گذاشته می شود.

علاقمندان می توانند جهت تهیه بلیط به میدان اصلی شهر صومعه سرا، دکه مطبوعاتی کیهان و یا ابتدای خیابان جعفری، نوشت افزار مولاپناه همچنین شهرک امام خمینی (ره)، جنب مسجد و گیشه مجتمع فرهنگی هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا مراجعه کنند.