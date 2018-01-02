ناوگان حمل و نقل عمومی کشور توسعه و نوسازی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیربد معصومی عصر سه شنبه در همایش شهر ایده آل با اشاره به پیشنهاد ارزشمند خانزادی در خصوص ایجاد دبیرخانه دائمی گفت: این موضوع را پیگیری می کنیم تا نتایج نشست ها به صورت عملیاتی در اختیار فعالان حوزه شهری قرار گیرد.

معصومی با بیان اینکه دولت یازدهم توجه ویژه ای به شهرداریها داشت از اقدامات انجام شده در جهت تصویب لایحه ایجاد درآمدهای پایدار برای حمایت از شهرداریها خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بودجه سال ۹۷ گفت: مدیریت پسماند، ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی و لایحه درآمد پایدار، سه موضوع تعیین شده برای ساماندهی در سال آتی هستند.

وی عنوان کرد: جهت خودکفا کردن شهرداریها طرح تشکیل کمیسیون شهرداریها به مجلس از سوی دولت مطرح شد متاسفانه به دلیل آماده نبودن بسترها این طرح عقیم ماند و استفاده شایان از این طرح نیز صورت نپذیرفت.

معصومی اظهارداشت: در کشورهای پیشرفته تنها ۳ درصد درآمد شهرداریها از فروش خدمات است. ولی در ایران بیش از ۷۰درصد درآمد شهرداریها از فروش خدمات و دریافت عوارض صورت می پذیرد.

وی با اشاره به تولید ۵۸ هزار تن پسماند در کشور که معضلات بسیاری در محیط زیست ایجاد می کند، ابرازداشت: رقمی بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان ضرر وارده فقط از مشکلات پسماند را در کشور داریم.

به گفته معصومی، لایحه ای به مجلس ارائه شد که مبلغ ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه جهت برطرف کردن مشکلات پسماند کشور اختصاص داده شود. شهرداری ها از هم اکنون برنامه و طرح در حوزه های شهری جهت برطرف کردن مشکلات پسماند تدوین کنند تا در صورت پذیرش این لایحه در مجلس بلافاصله ار تخصیص آغاز شود.

وی افزود: توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور با ۲۲۰۰ میلیارد تومان کمک دولت و ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت عملیاتی خواهد شد. خوشبختانه شهرداریهای تبریز و اصفهان تفاهم نامه استفاده از این امکانات جهت نوسازی حوزه حمل و نقل شهری خود را امضا کرده اند و همچنین با ۱۸ شهرداری در سطح کشور در حال عقد قرارداد هستیم.

معصومی خاطرنشان کرد: قرار است دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس، ۳ هزار دستگاه مینی بوس، دو هزار دستگاه ون، ۲۰ هزار دستگاه وانت بار، ۶۰ هزار دستگاه تاکسی نوسازی و به ناوگان شهری ملحق شوند. در حوزه حمل و نقل برون شهری هم تعداد دو هزار دستگاه کامیون نوسازی خواهد شد و همچنین تعداد ۲۰ هزار موتور سیکلت فرسوده را برقی خواهیم کرد.

وی افزود: لایحه مدیریت درآمدزایی و هزینه های شهرداریها با ۲۱ ماده تدوین شده است و در حال بررسی و ایجاد توافقات در حوزه های مالیاتی و گمرگی هستیم که پس از جمع بندی نهایی این لایحه به دولت احاله خواهد شد تا پس از تصویب دولت جهت تصویب نهایی به مجلس محترم ارسال شود.

وی ابرازداشت: امیدواریم با تصویب این لایحه سهم ۳۳ درصدی مالیات بر ارزش افزوده شهرداری را به ۵۰ درصد برسانیم و این در واقع مالیات نیست عوارض شهرداری عنوان آن خواهد بود. همچنین در صدد آن هستیم تا سهم سبد درآمدی شهرداریها را از محل جرائم رانندگی و حقوق گمرگی و همچنین از محل دریافت ۴۰ درصدی عوارض نوسازی مصوب و دریافت کنیم.