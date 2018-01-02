اشتغال بیشترین درخواست مراجعه کنندگان به استانداری سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر بینایی پیش از ظهر سهشنبه در جلسه میز خدمت به میزبانی سالن غدیر استانداری سمنان بابیان اینکه بر اساس رصدهای انجامشده بین ۳۰ تا ۴۰ نفر روزانه بهصورت میانگین برای انجام امور کاری خود به استانداری مراجعه میکنند، ابراز داشت: بیشترین موضوعات مراجعات را دریافت تسهیلات مالی و درخواست اشتغال را شامل میشود.
وی بابیان اینکه اجرای میز خدمت الکترونیک بهمراتب مؤثرتر از میز خدمت حضوری است، افزود: در خدمات نوین اداری باید مراجعهکنندگان بتوانند از درون منازل بهراحتی با مسئولان استان سمنان ارتباط برقرار و پاسخگویی لازم را دریافت کنند.
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان بابیان اینکه در تمامی شهرستانهای استان تشکل همیاران صیانت از حقوق شهروندی ایجاد خواهد شد، ابراز داشت: بر اساس بخشنامه ریاست جمهوری، استانداران مسئول مستقیم میز خدمت در استانها هستند لذا میز خدمت الکترونیک و حضوری در سطح تمام ادارات استان تشکیل میشود.
بینایی در ادامه تصریح کرد: نبود سامانه یکپارچه در نظام اداری یکی از مشکلاتی است که مردم را در انجام روند اداری با چالش مواجه میکند که با حذف کاغذ از سیستم اداری بهمنظور صرفهجویی در هزینهها می کوشیم تا به سمت الکترونیک شدن خدمات گام برداریم.
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