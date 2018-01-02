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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰

درپی عدم دسترسی به تلگرام و اینستاگرام؛

عذرخواهی وزیر ارتباطات/ مذاکره با شورای امنیت برای رفع محدودیت ها

عذرخواهی وزیر ارتباطات/ مذاکره با شورای امنیت برای رفع محدودیت ها

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از صدها هزار هموطنی که به دلیل شرایط اخیر متضرر شده اند عذرخواهی می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: یکی از جهت گیری های دولت برای حل معضل بیکاری توسعه کسب وکارهای نوپا و تقویت فضای مجازی بوده و خواهد بود.

وی افزود: وظیفه دارم از صدها هزار هموطن عزیزی که به دلیل شرایط اخیر متضرر شده اند عذرخواهی کنم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: با بازگشت آرامش در حال مذاکره با شورای امنیت کشور برای رفع محدودیت ها هستیم.

به گزارش مهر، در چند روز اخیر شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام که بسیاری از فعالیت های اقتصادی کسب وکارهای نوپا روی آن انجام می شد، از دسترس کاربران خارج شده است.

کد مطلب 4189247

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    نظرات

    • محمد IR ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
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      یعنی این چه وضعی هست آخه سیستم که عرضه نداره برای مردم شغل ایجاد کنه، ملت هم که خودشون کلی تو اینترنت کاسبی راه انداختن، حالا شما بیا این کار رو بکن. به خدا از دست این مسوولین فقط باید برگشت به غار
    • عذرخواهی درمانی که دردی را شفا نمیدهد US ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
      0 0
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      کسی که حقوق میلیونیش هر آخر ماه به حسابش واریز میشه درک نمیکنه اون زن جوان بی سرپرست که با درست کردن شمع و عروسک واسه خودش گروه میزنه اندک درآمدی پیدا می کنه چکار باید بکنه.عذرخواهی!!!
    • محمد IR ۲۲:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
      0 0
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      اگه امنیت نباشه هیچ کسب وکاری به درد نمیخوره

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