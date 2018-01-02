عذرخواهی وزیر ارتباطات/ مذاکره با شورای امنیت برای رفع محدودیت ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: یکی از جهت گیری های دولت برای حل معضل بیکاری توسعه کسب وکارهای نوپا و تقویت فضای مجازی بوده و خواهد بود.

وی افزود: وظیفه دارم از صدها هزار هموطن عزیزی که به دلیل شرایط اخیر متضرر شده اند عذرخواهی کنم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: با بازگشت آرامش در حال مذاکره با شورای امنیت کشور برای رفع محدودیت ها هستیم.

به گزارش مهر، در چند روز اخیر شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام که بسیاری از فعالیت های اقتصادی کسب وکارهای نوپا روی آن انجام می شد، از دسترس کاربران خارج شده است.