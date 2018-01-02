مصطفی هادیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان اصفهان در حوزه آسیبهای ناشی از مصرف مواد مخدر در رتبه ۲۳ ام کشور قرار دارد، اظهار داشت: نرخ شیوع اعتیاد در استان اصفهان نصف میانگین کشور است و از این رو دارای شرایط خوبی هستیم.
وی افزود: گروه هدف برای بررسی شیوع اعتیاد در کشور، سن بین ۱۵ تا ۶۴ سال را شامل می شود که این آمار در استان اصفهان ۲.۶ درصد از این گروه سنی را در برمی گیرد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در استان ۱۰۰ هزار معتاد داریم، ابراز داشت: بر اساس آخرین برآورد صورت گرفته تعداد معتادان زن در این استان رو به افزایش بوده و به ۱۰ هزار نفر رسیده است.
وی با اشاره به روند افزایشی ورود افراد تحصیلکرده، شاغلین، و متاهلین به چرخه اعتیاد در استان اصفهان اضافه کرد: ۵۰ درصد از معتادان اصفهان در مرکز استان ساکن هستند.
هادیزاده در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ شیوع اعتیاد بین دانش آموزان استان اصفهان حدود یک درصد است، افزود: باید توجه داشت که حتی یک نفر دانش آموز معتاد هم برای ما نگران کننده است.
وی با تاکید بر اینکه شیوع اعتیاد در بین دانش آموزان متوسطه دوم وجود داشته و مورد خاصی در بین دانش آموزان دیگر مقاطع تحصیلی مشاهده نشده است، گفت: اغلب دانش آموزان و دانشجویان استان اصفهان مواد مخدر را به صورت تفننی مصرف میکنند و دلیل استفاده آن نیز فواید ظاهری اولیه آن است.
درمان اعتیاد جوانان و نوجوانان بسیار نتیجه بخش است
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با تاکید بر اینکه درمان اعتیاد جوانان و نوجوانان بسیار نتیجه بخش است، افزود: از این رو چنانچه خانوادهها متوجه اعتیاد فرزندانشان شدند باید در گام نخست با مراجعه به متخصصان روش های درمانی را پیش بگیرند تا از خطرات بعدی این اتفاق مصون بمانند.
وی ادامه داد: در استان اصفهان اغلب شاهد بودهایم که خانوادهها پس از آگاهی یافتن از اعتیاد فرزندانشان به معتادان بهبود یافته برای درمان مراجعه می کنند که این کار اشتباهی است و نباید تکرار شود.
هادی زاده در ادامه در خصوص تاسیس گرمخانهها برای معتادان متجاهر در شهر اصفهان گفت: خوشبختانه راهاندازی این مراکز در برنامه ششم توسعه به عنوان قانون وظیفهای برای شهرداریها تعریف شده است که امیدواریم در شهر اصفهان نیز این امر محقق شود.
معتادان متجاهر شهر اصفهان اغلب بومی نیستند
وی در ادامه با تاکید بر اینکه معتادان متجاهر شهر اصفهان اغلب بومی نیستند، افزود: در این راستا ما در گام نخست سعی در شناسایی این معتادان داریم و در صورتی که هیچ سرپناهی نداشته باشد و نشانی از خانوادهاش در دسترس نباشد وی را در گرمخانه ها نگهداری میکنیم.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر یک واحد گرمخانه در اصفهان و با کمک خیرین راهاندازی شده است، گفت: در این گرمخانه با کمک خیرین خدمات درمان اعتیاد نیز به معتادان ارائه می شود.
وی همچنین به فعالیت پناهگاههای شبانه برای زنان و مردان در اصفهان اشاره کرد و گفت: برای زنان این مرکز در خیابان پروین راهاندازی شده و به صورت میانگین روزانه ۸ تا ۱۵ نفر در این مرکز تردد دارند.
گزارش مصرف مواد مخدر صوتی در اصفهان نداشتیم
هادی زاده با تاکید بر اینکه اغلب معتادان متجاهر تمایلی به حضور در گرمخانه و یا سرپناههای شبانه ندارند، ابراز داشت: ما بررسی های میدانی را در ساعات مختلف روز داشتیم و بسیاری از معتادان با محیطی که در آن زندگی می کنند اخت پیدا کرده و تمایلی برای حضور در گرمخانه و یا دیگر مراکز پیشبینی شده را ندارند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون گزارشی در خصوص مصرف و یا توزیع مواد مخدر صوتی در اصفهان نداشتهایم، اضافه کرد: شیوه مصرف این ماده در سطح کشور نیز آمار پایینی را داشته است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان در ادامه با اشاره به کشفیات مواد مخدر در استان اصفهان تصریح کرد: تریاک ۶۸ درصد، حشیش ۱۶ درصد، گراس هشت درصد و هروئین هفت درصد از کشفیات مواد مخدر استان را به خود اختصاص داده است.
تریاک، هروئین، شیشه و حشیش مورد اقبال معتادان اصفهان
وی در خصوص فراوانی مصرف مواد مخدر در استان اصفهان نیز ابراز داشت: در استان تریاک، هروئین، شیشه و حشیش بیشترین مصرف را دارد.
هادی زاده با اشاره به مرگ و میر معتادان بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در هشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: در سال جاری با کاهش ۱۸ درصدی مرگ و میر معتادان در استان اصفهان روبرو بودهایم که ۴۵ درصد از این کاهش سهم زنان و ۱۴ درصد نیز سهم مردان بوده است.
وی با اشاره به اینکه مرگ و میر زنان بر اثر سوء مصرف مواد بیش از مردان است، ابراز داشت: در سال گذشته ۲۰ نفر زن بر اثر سوء مصرف مواد جان خود را از دست دادند و این در حالی است که در سال جاری این آمار به ۱۱ نفر کاهش یافته است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با بیان اینکه گرایش زنان بیشتر به سمت مواد مخدر صنعتی است، افزود: باید توجه داشت که زنان شروع مصرف مواد مخدر را با مواد سنگین آغاز می کنند و از این رو فرآیند مرگ و میر آنها سریعتر صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: شروع مصرف مواد مخدر تا نابودی مرد معتاد پنج تا شش سال برآورد شده است و این در حالی است که برای زنان این زمان دو سال تعریف شده است.
هادی زاده اضافه کرد: ما در استان اصفهان خانواده معتاددار کم داریم ولی خانواده معتاد ساز زیاد داریم و باید به این مهم توجه ویژهای توسط مسئولان فرهگی و اجتماعی صورت گیرد.
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