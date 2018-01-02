اعتراض به کاستی ها حق مسلم مردم است/ساختار شکنی پذیرفته نیست

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعتراضات مردم گفت: در این اعتراضات در رویکرد مبارزه و ایستادگی برابر بی عدالتی و فساد و اشرافی گری، هم همنوا هستیم کمااینکه رهبر انقلاب چند بار به صراحت تاکید کردند مردم گله مند هستند و باید به خواسته های مردمی توجه کرد.

وی افزود: دریک نگاه کلی مردم و نظام از یکدیگر جدا نیستند و اعتراض به کاستی ها حق مسلم مردم است و قانون نیز این حق را با رعایت ضوابط تعریف شده به مردم داده است.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اعتراضات به حق و منطقی در هر سیستمی موجب رشد و هم افزایی در آن مجموعه می شود اما نکته ظریفی که وجود دارد و باید مواظبت کرد که عده ای بر موج مردم سوار نشوند و ناخواسته وسیله تحقق اهداف معاندان نشوند چراکه ساختارشکنی و ایجاد اختلال درنظم عمومی از هیچ کسی پذیرفته نیست.

وی افزود: مردمی که در تمام صحنه های انقلاب اسلامی در سخت ترین شرایط حضور داشته اند بی شک اولین رویکرد آنها حفظ امنیت کشور در کنار گفتمان منطقی و طرح مطالبات است.



حاجی بابایی گفت: در جریان لایحه برنامه ۱۳۹۷ به طور هفتگی با حضور چندین نفر از وزرا و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل جلسه داده و مطالبات مردمی را بیان کرده و اعلام کرده ایم در برابر تصویب هر قانونی که مردم را به رنج و زحمت بیندازد ایستاده ایم.

وی افزود: از مردم می خواهم با رویکرد عقلانی و رشد یافته درخواست های خود را به مسئولین اعلام کنند .

وی انجام گفتگوهای آزاد در مدارس، توجه به پرورش تفکر انتقادی و حل مسئله و تربیت دانش آموزان پرسشگر را زمینه ورود به جامعه پویایی که مردم و مسئولین بدون هیاهو مطالبه گری کنند، دانست و گفت: یک انسان تربیت یافته با تفکر نقادانه، مرز بین بی نظمی و مطالبه گری را می داند و به راحتی اجازه سوءاستفاده از حق طبیعی خود را به دشمنان و معاندان نمی دهد و ناخواسته مجری نقشه های کسانی که با برنامه، مخل امنیت جامعه هستند نمی شود.