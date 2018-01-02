واکنش ترکیه به اغتشاشات اخیر ایران؛ امیدواریم در امور داخلی ایران، دخالت خارجی صورت نگیرد

ترکیه با واکنش نسبت به تحولات و اغتشاشات اخیر در ایران اعلام کرد که امیدوار است در امور داخلی ایران، دخالت خارجی صورت نگیرد و نسبت به تخریب اموال عمومی در ایران ابراز نگرانی کرد.