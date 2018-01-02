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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۹

واکنش ترکیه به اغتشاشات اخیر ایران؛

امیدواریم در امور داخلی ایران، دخالت خارجی صورت نگیرد

امیدواریم در امور داخلی ایران، دخالت خارجی صورت نگیرد

ترکیه با واکنش نسبت به تحولات و اغتشاشات اخیر در ایران اعلام کرد که امیدوار است در امور داخلی ایران، دخالت خارجی صورت نگیرد و نسبت به تخریب اموال عمومی در ایران ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، ترکیه هم به تحولات و اغتشاشات اخیر در ایران واکنش نشان داد و اعلام کرد آنکارا امیدوار است که خارجی ها در امور داخلی ایران دخالت نکنند.

وزارت خارجه این کشور امروز سه شنبه نسبت به کشته شدن چندین نفر و تخریب اموال عمومی در پی اغتشاشات اخیر در ایران ابراز نگرانی کرد.

وزارت خارجه ترکیه ضمن ابراز امیدواری که دخالت خارجی در امور داخلی ایران صورت نگیرد نسبت به تشدید اوضاع هشدار داده است.

آنکارا در بیانیه خود در خصوص اغتشاشات ایران اعلام کرده که باید از خشونت دوری کرد و در برابر تحریک های صورت گرفته تسلیم نشد.

کد مطلب 4189254

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