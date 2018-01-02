امیدواریم در امور داخلی ایران، دخالت خارجی صورت نگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، ترکیه هم به تحولات و اغتشاشات اخیر در ایران واکنش نشان داد و اعلام کرد آنکارا امیدوار است که خارجی ها در امور داخلی ایران دخالت نکنند.
وزارت خارجه این کشور امروز سه شنبه نسبت به کشته شدن چندین نفر و تخریب اموال عمومی در پی اغتشاشات اخیر در ایران ابراز نگرانی کرد.
وزارت خارجه ترکیه ضمن ابراز امیدواری که دخالت خارجی در امور داخلی ایران صورت نگیرد نسبت به تشدید اوضاع هشدار داده است.
آنکارا در بیانیه خود در خصوص اغتشاشات ایران اعلام کرده که باید از خشونت دوری کرد و در برابر تحریک های صورت گرفته تسلیم نشد.
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