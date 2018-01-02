کشف ۳۰ کیلوگرم تریاک در همدان

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان در عملیات مشترک با پلیس فارس یک قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر و ۳۰ کیلو گرم تریاک کشف کردند.

وی افزود: در پی عملیات ویژه پلیسی، یکی از قاچاقچیان سابقه دار مواد مخدر شناسایی و مشخص شد نامبرده قصد انتقال یک محموله سنگین مواد مخدر از نوع تریاک، از استان فارس به استان همدان را دارد.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: برای جلوگیری از توزیع محموله مورد اشاره، در عملیات مشترک با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس فارس قاچاقی مورد نظر دستگیر و ۳۰ کیلوگرم تریاک کشف و یک دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر، عرصه را بر قاچاقچیان تنگ کرده و عملیات مذکور نمونه ای از توانمندی این پلیس در استان است.

کشف ۵۶۹ دستگاه گوشی موبایل قاچاق در همدان

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین از کشف ۵۶۹ دستگاه گوشی موبایل قاچاق در این استان خبر داد.

سردار کامرانی صالح گفت: در پی کسب خبر مبنی بر اینکه شخصی به هویت معلوم در امر قاچاق گوشی تلفن همراه فعال بوده و آن ها را از مرزهای غرب کشور، ازطریق محورهای مواصلاتی استان به تهران انتقال می دهد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد متهم قصد انتقال تعدادی تلفن همراه از طریق محورهای اصلی همدان، به ساوه و تهران را دارد.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: با اعزام دو اکیپ به پلیس راه همدان- قزوین، خودرو حمل قاچاق مورد نظر که مشاهده شد با سرعت از جاده عبور کرده و به دنبال آن خودرو اسکورت حمل بار که با انجام حرکات مارپیچ و زیگزاگ مانع از تعقیب خودرو مذکورتوسط ماموران می شد شناسایی شدند.

وی ادامه داد: با شگردهای خاص پلیسی خودرو مورد نظر و خودرو اصلی حمل قاچاق متوقف و متهمان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: در بازرسی از خودروها تعداد ۵۶۹ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال کشف و برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شد.

