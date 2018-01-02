به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، یک مقام عالیرتبه در وزارت خارجه سوریه در بیانیه ای موضع گیری های ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمایت از اغتشاشات و ناآرامی ها در ایران را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، این منبع در وزارت خارجه سوریه ضمن اعلام همبستگی خود با جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران تأکید کرد.

این منبع سوری تأکید کرده است: هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی تهران غیرقابل قبول است. سوریه روابط بسیار مستحکمی با ایران دارد؛ ما مطمئن هستیم که دولت و ملت ایران بر توطئه کنونی غلبه خواهند کرد و آن را به شکست خواهند کشاند.

این در حالی است که روز گذشته نیز وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت اغتشاشات در ایران، مواضع خصمانه در قبال تهران را به باد انتقاد گرفته بود.