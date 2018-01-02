باند سارقان خودرو در همدان شناسایی و متلاشی شد

سرهنگ پژمان قویمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت لوازم داخل خودرو و خودروی آن ها در یکی از مناطق همدان، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ شهرک شهید مدرس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از تحقیقات شبانه روزی دریافتند شخصی به هویت معلوم که از مجرمان سابقه دار بوده اقدام به سرقت خودرو و لوازم داخل آن می کند.

سرهنگ قویمی ادامه داد: ماموران کلانتری ۱۲ مدرس با انجام اقدامات ویژه پلیسی، متهم را دستگیر و در بازرسی از خودروی وی، تعدادی ضبط و پخش خودروهای مختلف کشف شد.

وی بیان کرد: با راهنمایی متهم، تعداد دو نفر از همدستانش و یک نفر خریدار اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: متهمان برای بررسی تخصصی در اختیار کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفتند.