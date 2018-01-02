به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی محیط زیست همدان، مجید شعبانلو عنوان کرد: در راستای حفاظت از محیط زیست و آشنایی دانشآموزان به عنوان آیندهسازان یک دوره طرح آموزشی توسط اداره محیط زیست ملایر با همکاری کمپین امید ملایر در حال اجراست.
وی افزود: در این طرح تعداد ۱۲ نفر مدرس از کمپین امید انتخاب شده و بعد از آموزشهای اولیه در محیط زیست به عنوان مدرس در مدارس این طرح آموزشی را برای دانشآموزان خواهند داشت
رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملایر با اشاره به هماهنگیهای صورت گرفته با آموزش و پرورش گفت: در این زمینه در هشت مدرسه شامل هفت مدرسه ابتدایی و یک مدرسه متوسطه با اولویت مناطق محروم و حاشیه شهر تعداد یکهزار و ۶۰۰ دانشآموز آموزشهای زیستمحیطی را خواهند دید.
وی با بیان اینکه این طرح تا پایان سال ادامه دارد، گفت: در این طرح دانشآموزان با مسائل زیستمحیطی شامل حفاظت از آب و خاک، آلودگی هوا، بازیافت، آشنایی با محیط طبیعی و وحوش آشنا میشوند.
شعبانلو با بیان اینکه قبلا موارد و مسائل زیست محیطی به صورت مقطعی و در روز محیط زیست به مدت کم در مدارس با حضور کارشناسان این اداره آموزش داده میشود، اضافه کرد: این طرح تاثیر بالایی را در راستای حفاظت محیط زیست به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: مدرسان این طرح را به صورت خیرخواهانه و در راستای حفاظت محیط زیست انجام میدهند.
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