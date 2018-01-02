به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ه‍شتادودومین سالگرد ‌کشف حجاب، گروه علوم اجتماعی انجمن اندیشه و قلم با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، نشست ارزیابی کارنامه جمهوری اسلامی درباره حجاب را با هدف نقد و ‌بررسی سیاست‌گذاری‌ها و تأثیرات آن برگزار می کند.

در این نشست علی مطهری؛ نایب‌رئیس مجلس سخنرانی می کند و سپس پنل علمی با حضور: منصور واعظی، عضو کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ابراهیم فیاض، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه و آذر منصوری: فعال زنان برگزار می شود.

این برنامه چهارشنبه ۱۳ دی ساعت ۱۵:۳۰ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ واقع در میدان ولیعصر، خیابان دمشق، پلاک ۹ برقرار است.

در پیش درآمد این نشست آمده است:

جمهوری اسلامی اگرچه با بسیاری حکومتهای دنیا تفاوت‌های زیادی دارد، اما «حجاب» یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد آن است که ظهور پررنگی دارد و برای بسیاری در داخل و خارج ایران، نماد ظاهری این حکومت است.

گرچه رعایت حجاب مربوط به زنان است، اما مردان کمتر از زنان با این موضوع درگیر نیستند و همواره موضوع نحوه رعایت حجاب از سوی زنان از یک سو و نحوه مقابله با عدم رعایت حجاب از سوی حکومت، دغدغه اقشار مختلف از متدین تا کمتر مذهبی و غیرمتدین و نیز مسئولان سیاسی، فرهنگی و امنیتی قضایی نظام بوده و از آنجا که سوژه‌ای روزمره و کنار دست همه بوده، با انواع حواشی همراه بوده است؛ چنان که یکی از موارد ثابت گفتمان کاندیداهای ریاست جمهوری گرایشهای مختلف، نقد و وعده درباره این موضوع و پرداختن به موضوع آسیب‌های اجتماعی بوده است.

با گذشت قریب ۴۰ سال از پیروزی انقلاب، سیاست‌های مختلف درباره ترویج حجاب و الزام به آن مطرح و پیاده و رها شده، اما به نظر می‌رسد هنوز راهبرد مشخصی که قابلیت پذیرش و اقناع جامعه را نیز داشته باشد، ارائه نشده است.

همزمان با تغییر نسلی پیش آمده در دو دهه اخیر و وقایع مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، باور و رویکرد عملی نسل جدید، شکل و شمایلی دیگر از نوع حجاب و پوشش را نسبت به گذشته، در شهرها به نمایش گذاشته است.در عین حال به نظر می رسد همچنان به درستی به این مساله از رویکردهای مختلف پرداخته نشده و حتی گفت و گو میان طیف مسئولان، علمای حوزه، نخبگان دانشگاهی و زنان و جوانان شکل نمی‌گیرد.

گروه علوم اجتماعی انجمن اندیشه و قلم در راستای پیگیری دغدغه‌های روز و نیازهای فکری جامعه، در صدد برگزاری نشستی است تا با توجه به محورهای زیر، گامی برای طرح این مساله بردارد:

چگونه می‌توان رویکردها درباره حجاب در جمهوری اسلامی را دسته بندی کرد؟

کارآمدی و تاثیرات عملی انواع روشها برای استقرار حجاب چگونه بوده است؟

واکنش های طیفهای زنان به سیاستهای نظام درباره حجاب چگونه بوده و اکنون اکثریت زنان جامعه چه رویکردی را نسبت به حجاب برگزیده اند؟

علت تشتت رویکردهای فقهی و اجتماعی و حقوقی به حجاب چیست و چگونه می توان گفت وگویی علمی میان انواع رویکردها برقرار نمود؟

چگونه می توان در جستجوی راهبرد موثر و درازمدت برای ارتقای عفاف گشت و علم جامعه شناسی و روانشناسی چه نسخه ای برای این موضوع دارند.