نامزدهای ائتلاف خدمتگزاران مستقل در چند شهر دیگر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، کمیته اطلاع رسانی ائتلاف خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی اسامی مورد حمایت این ائتلاف درشهرهای فوق را به این شرح اعلام کرد:

کرج: سید احمد ترابی، امیر کمالی، فریبرز رئیسی، حمید رضا رضایی، مهندس محمود دادگو، علی گلوند، مهندس آرش بهادری، مهندس سید محمد هاشمی اول، مهندس منصور شکوهمند، مهری رئیس زاده.

اصفهان: مهندس عبدالله کوپایی، مهندس عباس حاج رسولیها، کریم نصیر اصفهانی، حبیب الله تحویل پور، مهندس ابوالفضل قربانی، مهندس سید کریم داوودی، شهین سیچانی، مهندس احمد امین پور، مهندس سلیمانی پور، مهندس مصطفی بهبهانی، مهندس وحید فولادگر.

تبریز: مهندس مصطفی جدیدی اول، علی غفوری، ابراهیم باقر زاده، دکترامین رئوف، مهندس رسول درس خوان، یونس قوام لاله، مهندی سلطانعلی پور، داودامیر حقیان، جواد شنگلاتی، مهندس موسی زارعی و یعقوب هوشیار.

قم : دکتر محمد باقر صدوق، حجت الاسلام علی صادقی قمی، علی اکبر سفری پور، طیبه طاهر رضی، مهندس سید محمد شکر فروش، حجت الاسلام حسین احمدی قمی، مهندس علی اصغر شعاعی، غلامرضا رضایی باقرانی، مرتضی مقدس.

اهواز: نادر اسدی نیا، قربانعلی سعادت نیا، امید حلالی، حمزه سخیراوی، صادق نصیر پور، سید رضا قلاحی مقدم، حسین حیدری، ناجی سواری، مهین پرچمی.

بندر عباس: احمد آرامی، جمشید رئیسی، تختی، مسعود قانعی فرد، مهران شاهی، محمد جعفری، علی سلیمی، علی رضایی سردرده، ابوالقاسم جراره وعبدالله آبسواران.

همدان: دکتر غلامرضا شعبانی، دکتر علی ملکی، رضا میرزایی، رضا غلامی خجسته، مراد مستقیمی، عبدالمجید ایزدی، نعمت الله حاج بابایی، حسین کاشفی ایمری، اردشیر ناثبی.

زنجان: ابوالفضل اجلی، علی فیوجی، حسن زمانی، ژیلا فرهنگ زاده، محمود حجازی.

قزوین: دکتر محمد اسمعیلی، غلامحسین میر باقری، حمزه قربانی، صدیقه حکمت، ایرج لطفی، حامد کبودوند. داود طالبی، فاطمه اشدری، جواد اسلامی صدر، مهندس حسن تابش، سید محمود تقوی، عذرا سادات موسوی.

کرمان: محمد رضا حسنی، دکتر عیسی سلاجقه، محمد جواد خانجانی، احمد بابایی، سید غلامرضا مهدوی، سید محمد داوری، فتح الله مویدی، باهنر و زهرا لری.

ساری: دکتر نادعلی رمضانپور، محمد تقی کلانتری، دکتر سیدمهدی احمدی، سید محسن موسوی، سید علی بهروش، حجت الاسلام نصرت الله اسدی و مهندس مهدی رضایی فرخ آبادی.

آمل: علی قاسمی، حسن شاهنوری،مهندس سید رسول رسولی، مهندس سید محمد رضا مسیبی، مهندس علی اصغر حاتمی راد، مرتضی مجد، سید قاسم حامد.

گرگان: قاسم حاج محمدی، حسین اسلامی، علی کلاتی، حسین ربیعی، سیده فاطمه صمدی، محمد مهدی بطیار، دکتر محمد مهدی زرگران، سید محمد قدس مفیدی، عبدالرضا چراغ علی.

خرم آباد: مهندس علی محمد بیرانوند، مهندس احمد علی دلفان، فریون معتمدی، علی سلاح ورزی، حجت السلام بهروز بیرانوند، سید یدالله طاهری، بیژن حسین پور، تقی اکبری، اسدالله بید پرور.