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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۶

تصویب نامه اختصاص مبالغ صندوق توسعه ملی برای زلزله کرمانشاه

تصویب نامه اختصاص مبالغ صندوق توسعه ملی برای زلزله کرمانشاه

متن نهایی تصویبنامه هیات وزیران درباره اختصاص مبالغی از محل منابع صندوق توسعه ملی و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای جبران خسارات زلزله استان کرمانشاه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی،  هیات وزیران در جلسه هفتم آذرماه ۱۳۹۶ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص مبلغ شش هزار میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی –مصوب ۱۳۹۶- جهت کمک به خسارت دیدگان ناشی از زلزله کرمانشاه را به شرح زیر تصویب کرد.

الف- مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای جبران خسارت واحدهای صنعتی خسارت دیده.

ب- مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت برای جبران خسارت واحدهای صنعتی خسارت دیده.

پ- مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات برای جبران خسارت واحدهای کشاورزی خسارت دیده.  

کد مطلب 4189284

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