تصویب نامه اختصاص مبالغ صندوق توسعه ملی برای زلزله کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، هیات وزیران در جلسه هفتم آذرماه ۱۳۹۶ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص مبلغ شش هزار میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی –مصوب ۱۳۹۶- جهت کمک به خسارت دیدگان ناشی از زلزله کرمانشاه را به شرح زیر تصویب کرد.

الف- مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای جبران خسارت واحدهای صنعتی خسارت دیده.

ب- مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت برای جبران خسارت واحدهای صنعتی خسارت دیده.

پ- مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات برای جبران خسارت واحدهای کشاورزی خسارت دیده.