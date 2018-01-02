به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد اظهار داشت: ما اشراف کاملی به وضعیت زندگی مردم و اینکه چگونه در سختی زندگی می‌کنند، داریم اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که ما در تحریم هستیم و یکسری فشارها وجود دارد و مردم نیز باید خویشتن‌دار باشند.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان افزود: از طرفی نیز دستگاه‌های دولتی باید به فکر معیشت مردم باشند و در بروکراسی دولتی طوری رفتار نکنند که باعث نارضایتی مردم شود.

وی با بیان اینکه مردم اگر خواسته‌ای دارند می‌توانند اعتراضات خود را به صورت مسالمت آمیز مطرح کنند، ادامه داد: با تخریب اموال دولتی چیزی درست نمی‌شود و مشکلی نیز حل نمی‌شود بلکه بر مشکلات افزوده می شود.

موحدی‌راد گفت: مردم اگر اعتراضی دارند باید از طریق مبادی قانونی اقدام کنند تا بتوانند آن را مدیریت کنند و اجازه سوء استفاده به دیگران را ندهند زیرا اینکار آب به آسیاب دشمن ریختن است.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با اشاره به حمایت‌های دشمنان اسلام از این اعتراضات خاطر نشان کرد: دولت آمریکا در بحث دارو و تجهیزات پزشکی ملت ما را تحریم کرده بود اما حالا رئیس جمهور آمریکا با ملت ما ابراز همدردی می کند به راستی شما اگر می خواهید کمک کنید پس این تحریم‌ها چیست، از همین رو مردم ما باید هوشیارانه عمل کنند.

وی بیان کرد: قطعا صدای مردم باید به گوش مسئولان برسد اما همه چیز اگر از طریق قانون پیگیری شود، نتیجه بهتری دارد.

موحدی‌راد تصریح کرد: با اغتشاشگران و کسانی که در فضای مجازی به عنوان لیدر فعالیت می کنند و مردم را به آشوب دعوت می کنند، قطعا برخوردی قاطعانه می شود.