تکمیل و بارگیری ساخت سکوی A فاز ۱۴طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، منصور معظمی با اشاره به توانمندی طراحان و متخصصان ایرانی گفت: این پروژه با مبلغی بالغ بر ۱۱۵ میلیون دلار به اتمام رسید.

وی تصریح کرد: با نصب سکوی اصلی A فاز ۱۴تا پایان دی ماه جاری، برداشت ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز غنی از طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی تا بهمن ماه سال جاری محقق می شود.

عملیات توسعه فاز ١۴ پارس جنوبی با هدف تولید روزانه ۵۶ میلیون و ۶٠٠ هزار مترمکعب گاز ترش و ٧۵ هزار بشکه میعانات گازی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حال اجراست. تولید سالانه بیش از یک میلیون تن گاز مایع، یک میلیون تن اتان مصرفی واحدهای پتروشیمی و تولید روزانه ۴٠٠ تن گوگرد از دیگر تولیدات این فاز خواهد بود.

اجرای پروژه این فاز به کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران و چند شرکت خصوصی دیگر واگذار شده که مسئولیت رهبری کنسرسیوم را سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) عهده دار است.