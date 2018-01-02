کاهش حاشیه نشینی با توسعه روستایی/ ضرورت نظارت بر پروژه ها

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مصوبات سفر به بخش های چاروسا و دیشموک افزود: ضرورت دارد که توسعه و خدمات رسانی به روستاها با درنظر گرفتن شرایط مهاجرت و جمعیت انجام شود و در مناطقی از کشور که جمعیت آن زیر بیست خانوار است، هزینه های توسعه برای زیرساخت هایی که چند مدت بعد به دلیل خالی از سکنه شدن آن مناطق بلا استفاده می شود، ظلم به کشور است.

احمدی بر استفاده از زیرساخت های سیار برای خدمات رسانی در حوزه هایی مانند مدارس برای مناطق با جمعیت زیر بیست خانوار تاکید کرد و گفت: بکارگیری زیرساخت های ثابت در مناطق با مهاجرت بالا و احتمال بالای خالی از سکنه شدن، هدررفت هزینه را به همراه خواهد داشت.

استاندار با اشاره به اجرای پروژه های مختلف در استان گفت: مدیران باید اطلاعات کافی نسبت به جزئیات و مشکلات پروژه های مربوط به حوزه خود داشته باشند.

احمدی مشکلات زیادی از پروژه ها را به دلیل ضعف نظارت ها دانست و بیان داشت: کمبود اعتبارات به تنهایی نمی تواند دلیل کاهش روند ساخت و تعطیلی ساخت پروژه ها باشد.

استاندار خواستار اطلاع رسانی دقیق مدیران در حوزه پروژه ها به فرمانداران شد و گفت: بازدید فرمانداران از پروژه های اجرایی از جمله مواردی است که توسط فرمانداران انجام می شود.

احمدی به پروژه های راه و شهرسازی در حوزه بخش های چاروسا و دیشموک اشاره کرد و بیان داشت: هدفگذاری برای پیشبرد سرعت تکمیل این پروژه ها انجام خواهد شد و دستگاه متولی باید نسبت به بهبود شرایط پیشرفت پروژه ها اقدام کند.

استاندار ابراز داشت: سفر به تمام بخش ها و مناطق استان در راستای احصای مشکلات و هدفگذاری برای رفع آنها در دستور کار است و حضور تمام مدیران کل در سفرها ضروری است.