آمریکا برای گفتگو با ایران و سوریه باید هزینه پرداخت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، وزیرامورخارجه عراق با اشاره به گزارش کمیته بیکر- همیلتون درمورد اوضاع کشورش گفت : این گزارش ما را نگران کرد.

دراین گزارش که هفته گذشته به جرج بوش رئیس جمهوری تحویل داده شد، آمده است ؛ درصورتی که دولت عراق پیشرفت اساسی به ویژه درزمینه امنیت به دست نیاورده است، آمریکا حمایت سیاسی ، نظامی و اقتصادی خود را از عراق کاهش دهد.

"هوشیار زیباری" درسخنانی که درکنفرانس مربوط به امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس در یمن ایراد کرد، برضرورت افزایش فعالیت نیروهای امنیتی عراقی تاکید کرد.

وی افزود : دولت عراق نیازی به تهدید برای انجام این مسئله ندارد و ما خود می دانیم که این وظیفه ما است.

وزیرامورخارجه عراق با اشاره به گزارش کمیته بیکر که آمریکا را به انجام مذاکرات مستقیم با ایران و سوریه فراخوانده است، گفت : "ما هیچ مشکلی برای مذاکره با همسایگانمان نداریم و با همه این کشورها هم مذاکره کردیم".

وی افزود : "اگر آمریکا می خواهد با این کشورها مناقشات و مذاکراتی داشته باشد، محقق شدن این مسئله مجانی امکان پذیر نیست، بلکه باید هزینه پرداخت کند و هیچ کشوری خدمات خود را مجانی ارائه نمی دهد".

زیباری تاکید کرد : عراق ازهرگونه مذاکراتی بین آمریکا از یک سو و ایران و سوریه از سوی دیگر حمایت می کند.

وزیرامورخارجه عراق گفت : هیچ کس نباید اینگونه فکرکند که دولت عراق نقشی دراین زمینه ایفا نکرده است.