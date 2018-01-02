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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵

در آمریکا برگزار می شود؛

بزرگداشت ۴۰ سالگی کتاب «علوم در جامعه آزاد» فایرابند

بزرگداشت ۴۰ سالگی کتاب «علوم در جامعه آزاد» فایرابند

مرکز کنفرانس‌های سالانه علوم پزشکی و فناوری کنفرانسی را با موضوع «فایرابند ۲۰۱۸: بزرگداشت ۴۰ ساله علوم در جامعه آزاد» در دانشگاه تگزاس در دالاس ریچاردسون، آمریکا برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز کنفرانس‌های سالانه علوم پزشکی و فناوری کنفرانسی را با موضوع «فایرابند ۲۰۱۸: بزرگداشت ۴۰ ساله علوم در جامعه آزاد» در روزهای ۱۷- ۲۰ مه ۲۰۱۸ در دانشگاه تگزاس در دالاس ریچاردسون، ایالات متحده برگزار می‌کند.

محور کلی موضوعات فلسفه قرن بیست و یکم، فلسفه علم عمومی، فلسفه علوم، فلسفه جنسیت نژاد و  فلسفه سیاسی و اجتماعی است.

سال ۲۰۱۸ سالگرد ۴۰ سالگی کتاب پائول فایرابند "علوم در یک جامعه آزاد" با تعهد بحث‌برانگیز او در رابطه با مسائل فلسفی مربوط به اقتدار علم در جوامع دموکراتیک است. این کتاب انعکاسی از افکار فلسفی فایرابند به  دور از مسائل معرفت‌شناختی و روش‌شناختی در علوم قیزیکی است.

از این رو دانشگاه تگزاس کنفرانسی با موضوعات مرتبط با آن را برگزار می‌کند که عبارت است از: نقش و اقتدار متخصصان در دموکراسی چیست؟، آیا علم می‌تواند تهدیدی برای دموکراسی باشد؟، علم گرایی و فهم عمومی علم، آیا علم می‌تواند و باید تحت کنترل دموکراتیک باشد؟، آیا باید علم و دولت را جدا کنیم؟، چه چیز در مورد علم مهم است؟، جامعه آزاد فایرابند و نسبیت گرایی دموکراتیک به عنوان فلسفه سیاسی، سرکوب خدایان علمی و دفاع از دانش شبه علمی، دلیل و اصول - فایرابند به عنوان یک پراگماتیست؟ وجایگاه علم در یک جامعه آزاد در تاریخ فلسفه علم چیست؟ و...
علاقمندان به موضوعات مطرح شده می‌توانند چکیده مقالات خود را (۲۵۰- ۳۰۰ کلمه) تا پایان روز ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸ را از طریق آدرس https://easychair.org/conferences/?conf=vmst۲۰۱۸  ارسال نمایند.

حهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه گردد:

https://easychair.org/conferences/?conf=vmst۲۰۱۸ 

کد مطلب 4189304
سارا فرجی

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