تولد سالانه ۲۵ هزار معلول در کشور به دلیل اختلالات ژنتیکی

به گزارش خبرنگارمهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گناباد که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: ارتقاء خدمت به جامعه معلول ارزش معنوی و ثواب خاصی دارد که ما این را نشان افتخار خود می دانیم.

وی افزود: برای خدمت رسانی به جامعه هدف باید سه ضلع جامعه یعنی همکاران ما در بهزیستی، خیرین و خود مددجویان به یکدیگر کمک کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ابراز کرد: این سازمان رویکرد علمی و تخصصی را سرلوحه برنامه خود قرار داده و در اولین برنامه راهبردی در حوزه توسعه اقدامات پیشگیرانه اقدامات خوبی را انجام داده است.

محسنی بندپی عنوان کرد: اقدامات پیشگیرانه افراد بیشتری را تحت پوشش قرار می دهد و در مقابل هزینه کمتری نیز دارد و ما پیشگیری را از خانواده ها شروع کرده ایم که نتایج خوبی حاصل شده است.

وی مهمترین آسیب اجتماعی ایران را در حال حاضر اعتیاد دانست و افزود: اعتیاد متاسفانه همه جامعه را تحت شعاع قرار می دهد به صورتی که اعتیاد میزان طلاق و جرائم دیگر را در کشور افزایش داده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آمار اعتیار در کشور افزود: متاسفانه سن اعتیاد در کشور ما کاهش یافته و براساس آخرین آمار زنان ما نیز روی به اعتیاد آورده اند به صورتی که در میانگین سنین ۱۵ تا ۲۴ سال به ازای هر ۶ معتاد مرد یک زن معتاد داریم و در میانگین سنی ۲۵ تا ۴۵ سال به ازای هر ۱۷ نفر معتاد مرد یک زن داریم و در میانگین سنی ۴۵ تا ۶۵ سال این آمار به ازای هر ۱۹ مرد معتاد یک زن معتاد در کشور وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: براساس تحقیقی که صورت گرفته در ۱۵ درصد معتادین زیر ۱۶ سال پدر و مادر معتاد بوده اند ودر ۱۶ درصد مادر معتاد و در ۱۴ درصد پدر تنها معتاد بوده که این نشان از نقش مهم مادران در اعتیاد فرزندان دارد.

محسنی گفت: استان خراسان رضوی از استان های برتر ما در اقدامات پیشگیری بوده است به صورتی که در طرح کاهش طلاق در این استان که به صورت پایلوت اجرا شد بیش از ۸ درصد طلاق کاهش داشته است.

وی با اشاره به برنامه ششم توسعه در خصوص معلولین اظهار کرد: طرح غربالگری ژنتیک که قبل از ازدواج باید اجرا شود در قالب طرح شبکه خدمات سلامت در برنامه ششم آماده و بزودی پس از تدوین آیین نامه آن به صورت اجباری اجرا خواهد شد.

تولد سالانه ۲۵ هزار معلول در کشور

رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: در حال حاضر سالانه ۲۵ هزار معلول در کشور متولد می شوند که مربوط به بحث اختلالات ژنتیکی هستند که اجرای طرح غربالگری در کاهش این آمار نقش بسزایی خواهد داشت.

وی توانمند سازی جامعه هدف را از دیگر راهبرد های این سازمان اعلام کرد و افزود: ما وظیفه داریم تا شرایط را برای توانمند سازی جامعه هدف فراهم کنیم و در این راستا خدماتی که ما ارائه می کنیم هم طراز کشور سوئیس است به صورتی که در بازدید نمایندگان چند کشوراز خدمات ما اعلام شد خدمات ما از استاندارد های بالایی برخوردار است.

محسنی بند پی بیان کرد: هفته گذشته لایحه حمایت از معلولین در کشور توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد که در یک نمونه از بخش های این لایحه تمامی دستگاه های دولتی مکلف به مناسب سازی معابر و مکان های خود برای معلولین هستند.

وی اشتغال را از دغدغه های دیگر این سازمان دانست و افزود: ۹۰۰ میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی برای اشتغال معلولین مصوب کرده که همین رقم را نیز دولت در بودجه ۹۷ دیده است تا بتوانیم در حوزه اشتغال و توانمند سازی اقدامات خوبی را برداریم.

معاون وزیر رفاه ،کار و امور اجتماعی اظهار کرد: حل آسیب های اجتماعی بدون دخیل شدن مردم ممکن نیست و از همه ظرفیت های اجتماع محورانه باید استفاده کنیم.

وی گفت: در سال جاری ۱۵۰ اورژانس اجتماعی را در کشور راه اندازی کرده ایم که ۱۱ مورد آن در استان خراسان رضوی بوده است. اورژانس اجتماعی در یک مورد توانسته در سال ۹۵ از تعداد ۵ هزار خودکشی در کشور جلوگیری کند.