تنشهای جدی بین ائتلاف آمریکا و انگلیس وجود دارد / بوش و بلر با لحظات سختی در عراق روبرو هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت نوشت : افسران اطلاعاتی و فرماندهان نظامی انگلیس ، آمریکا را به تضعیف سیاستهای انگلیس در عراق و افغانستان متهم کرده اند.

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که یکی از همپیمانان کلیدی انگلیس در استان هلمند افغانستان از کار برکنار شد.

منابع انگلیسی فشارها از جانب سیا( سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ) را عامل فشارها بر " حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان برای برکناری " محمد داود" به عنوان حاکم هلمند دانستند.

داود در اواسط سال جاری جانشین مردی شد که انگلیس وی را به مشارکت در قاچاق مواد مخدر متهم کرد، اما روز پنجشنبه کرزای وی را به کابل فراخواند و وی را همراه با معاونش برکنار کرد.

یک مقام انگلیسی در گفتگو با ایندیپندنت خاطر نشان کرد:" آمریکاییها می دانستند که داود یک همپیمان مهم انگلیس است ، اما به کرزای گفتند که وی را برکنار کند."

همچنین یک ارزیابی بسیار محرمانه از اوضاع عراق گزارش داده که " تنشهای جدی" در ائتلاف آمریکا و انگلیس وجود دارد. فرماندهان آمریکایی در این کشور معتقدند که باید با استراتژی انگلیس درباره دادن مسئولیت استانهای میسان و بصره به عراقیها به عنوان بخشی از استراتژی خروج مخالفت کرد.

این افشاگری دو روز پس از آن صورت می گیرد که اختلافت بین آمریکا و انگلیس در طول دیدار تونی بلر از واشنگتن نمایان شد و همچنین گروه تحقیق عراق به ریاست " جیمز بیکر" وزیر امور خارجه اسبق آمریکا و " لی همیلتون" گزارش انتقادی خود را درباره سیاستهای جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا منتشر کرد.

به نوشته این روزنامه، درحالی که فرماندهان نظامی انگلیس هشدار می دهند که آنها ممکن است نتوانند درافغانستان موفق شوند مگر آنکه نیروهای آنها از عراق خارج شوند، احتمالا شکافها در دوسوی آتلانتیک گسترش خواهد یافت.

" سپهبد" دیوید ریچاردز" فرمانده انگلیسی نیروی ناتو درافغانستان نیزاز سوی آمریکا به علت آنکه "بسیار سیاسی" است، مورد انتقاد قرار گرفته است. ژنرال " جیم جونز" فرمانده عالی ارتش آمریکا در ناتو گفته است:" اگر ریچاردز یک افسر آمریکایی بود، برکنار شده بود."

به گزارش مهر،در پایان این مطلب آمده است: در حالی که تنشها بین آمریکا و انگلیس در افغانستان نمایان شده است؛ آنها در عراق نیز تنشهایی داشته اند. ارزیابی محرمانه از اوضاع عراق همچنین می گوید که فرماندهان آمریکایی از انگلیس می خواهند تا در مقابله با شبه نظامیان در جنوب این کشور، اقدامات بیشتری را انجام دهند.

ایندیپندنت اخیرا نوشت : بین رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر انگلیس درباره چگونگی حل مسائل عراق و خاورمیانه اختلافاتی وجود دارد و در اولین نشانه تلاشهای دیپلماتیک منطقه ای که گروه تحقیق عراق آن را خواستار شده، نخست وزیر انگلیس از سرزمینهای اشغالی دیدن خواهد کرد تا بن بست بر سر تشکیل دولت وحدت ملی را بشکند و بوش نیز اعلام کرد که آمریکا از این اقدام حمایت می کند.

نویسنده خاطر نشان می کند : دیدار اخیر این دو دیداری بود که در آن یک وضعیت تاریکی حاکم شده بود و اولین دیداری بود که معماران جنگ عراق مجبور شدند در برابر هم قرار گیرند. بوش که خسته به نظر می رسید، اعتراف کرد که وضعیت در عراق " بد" و " بسیار دشوار" است و وظیفه پیش روی آنها ترسناک است. این دو کشور با لحظه سختی در عراق روبرو هستند.