۷۸ درصد پرونده های ارجاعی به کلانتری ها در قزوین به سازش منجر شد

سرهنگ ایمانعلی محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد ۹ ماهه مرکز مشاوره و دوایر مددکاری کلانتریها به تشریح ضرورت خدمات مشاوره ای پرداخت و اظهارداشت: ارتقاء بهداشت روانی جامعه و آموزش مهارتهای زندگی به افراد از طریق خدمات مشاوره و مددکاری می تواند به کاهش آسیب های روانی یا اجتماعی و در نهایت کاهش جرم منجر شود.

وی ادمه داد: خیلی از جرایم و آسیب های اجتماعی موجود ناشی از فقدان آگاهی های عمومی جامعه و نحوه مدیریت بحرانهای زندگی و ناسازگاری انسان ها با محیط اجتماعی و خیلی دیگر نشات گرفته از روابط نامناسب خانوادگی و ناسازگاری های زناشویی است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان بیان کرد: بیشترین آمار مراجعین به کلانتری ها در حوزه خانواده می باشد، حکایت از فراوانی اختلافات خانوادگی دارد خانواده هایی که دچار بحران شده و در واقع نیاز به خدمات فوری و تخصصی جهت رفع مشکل خود را دارند. بحرانی که علاوه بر امنیت فردی خود و فرزندانشان را نشانه گرفته است که در صورت حل نشدن شعله های آن دامن امنیت اجتماعی جامعه را نیز فرا خواهد گرفت.



سرهنگ محمد زاده با اشاره به اینکه ارتقاء بهداشت روانی جامعه و آموزش مهارتهای زندگی به افراد، کاهش آسیب های روانی یا اجتماعی و در نهایت کاهش جرم را به دنبال دارد افزود: در طی ۹ ماهه سالجاری: بالغ بر ۶ هزارو ۱۳۶ نفر به دوایر مددکاری کلانتری ها در سطح استان و شهرستانهای تابعه مراجعه کرده اند که با تلاش مشاوران و مددکاران اجتماعی کوپهای تابعه ۷۸درصد آنها منجر به مصالحه شده است.

وی اضافه کرد: بیشتر پرونده های مصالحه شده در دوایر مشاوره و مددکاری کلانتریها مشکلات خانوادگی۵۰ درصد، نزاع و درگیری۲۹ درصد و حقوقی ۱۸ درصد بوده که با تلاش کارشناسان مشاوره و مددکاران کلانتری ها با چندین جلسه و پیگیری و رسیدگی به آن موفق به مصالحه آنها شده اند.

معاون اجتماعی استان قزوین عملکرد پلیس مشاوره را بیانگر نگرش جامعه محوری نیروی پلیس دانست که نتیجه کار آنها به تامین امنیت درجامعه منجر خواهد شد.

وی عنوان کرد: طرح مشاوره فعال از دیگر اقداماتی است که به همت کارشناسان مرکز مشاوره و مددکاران اجتماعی پلیس در جامعه هدف(مدارس- مساجد و...) اجرا که در طی ۹ ماهه امسال۱۱۴، جلسه آموزشی در سطح مدارس و مساجد، ادارات برگزار شد.

سرهنگ محمد زاده یادآورشد: تعداد ۹۰ جلسه آموزشی درسطح مدارس و در مقاطع مختلف تحصیلی توسط مشاوران و مددکاران کلانتریها برگزار شده که در مجموع تعداد ۷ هزار و ۳۱۹ نفر از جلسات مشاوره ای کارشناسان مشاوره در این مدت بهره مند شدند.

معاون اجتماعی استان قزوین در پایان تصریح کرد: مرکز مشاوره آرامش همه روزه آماده پاسخگویی به سوالات و مشکلات در حوزه خانواده، حقوقی، تربیتی، ازدواج است و شهروندان می توانند همه روزه به جزء ایام تعطیل در ساعات اداری به این مرکز مراجعه و یا با شماره ۲۱۸۳۴۵۶ به صورت تلفنی از خدمات مشاوره ای رایگان پلیس در این مرکر بهره مند شوند.