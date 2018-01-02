بیمارستان قرچک در سفر رییس جمهور به این شهرستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا علامه پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از مراحل تجهیز بیمارستان قرچک، در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر قریب الوقوع رییس جمهور به قرچک، بر آمادگی هرچه سریع تر بیمارستان این شهرستان تاکید کرد و گفت: این بیمارستان در سفر رییس جمهور افتتاح می شود.

وی از دانشگاه شهید بهشتی خواست، در جهت تامین منابع فیزیکی و درمانی بیمارستان قرچک کمک کند و اضافه کرد: تمام کمبودهای بیمارستان طی گزارشی به وزیر بهداشت اعلام خواهد شد، این بیمارستان در کوتاه ترین مدت آماده بهره برداری شد.

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که اگر برای نیروهای بیمارستان قرچک امتیازی قائل نشویم، با مشکل مواجه خواهیم شد، گفت: جذب نیروی انسانی برای یک بیمارستان از تجهیز و نیز ساختمان آن مهم تر است و در این راه وزارت بهداشت هرگونه کمکی بتواند انجام خواهد داد.