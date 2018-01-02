یکی از اماکن مهم شهرری به نام پهلوان تختی نام گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور، ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برپایی مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی که با حضور اعضای شورای شهر تهران، شهردار منطقه ۲۰ و پهلوانان برگزار شد، تا با هم افزایی نهادها و ادارات، طی سخنانی اظهار داشت: جهت برگزاری این مراسم برنامه های متنوعی برای روز ۱۷ دی پیش بینی شده است تا پنجاهمین سالگرد این ورزشکار با اخلاق باشکوه تر از پیش برگزار شود.

فرماندار ویژه شهرری یادآور شد: برای تبدیل فضای آرامگاه تختی به محلی در شان این تاریخ ساز ورزش کشور، هماهنگی های لازم با اوقاف انجام خواهد شد تا این محل کانون فرهنگی برای شهروندان شود.

حجت نظری عضو شورای شهر تهران شکل گیری کمیته برگزاری مراسم سالگرد تختی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: همه ساله این مراسم از سوی ورزشکاران، پهلوانان و پیشکسوتان این عرصه انجام می شده که این بار مدیران شهری نیز در کنار آنها هستند تا مراسمی باشکوه تر از پیش برای زنده نگه داشتن نام و یاد پهلوان تختی برگزار شود.

نظری با اشاره به خصوصیات اخلاقی پهلوان تختی، افزود: جامعه ما همواره نیازمند روحیه جوانمردی و پهلوانی است و امیدواریم با زنده نگه داشتن نام و یاد پهلوانانی همچون تختی بتوانیم این روحیه را در جامعه بیش از پیش گسترش دهیم.

بر اساس این گزارش؛ حجت نظری و حسن خلیل آبادی از اعضاء کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران، سید احمد صفوی شهردار منطقه ۲۰، مجتبی جوهری رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی استان تهران، رئیس اداره ورزش شهرداری تهران، مجتبی جانعلی رئیس اداره ورزش شهرستان ری، عبدالحسین مسلمی معاون اجتماعی و فرهنگی و بهنام ابوالقاسم پور رئیس تربیت بدنی شهرداری منطقه ۲۰ از اعضاء کمیته برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد درگذشت پهلوان تختی بودند که در ساختمان مرکزی شهرداری تشکیل جلسه دادند و با اهداء لوح سپاس نامه پهلوانی از سوی رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی به حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر پایان یافت.