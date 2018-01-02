به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مرشد هنرمندی است که آثارش در نمایشگاههای مختلفی در سراسر جهان به نمایش درآمده اند و در شماری از موزهها و کلکسیونهای خصوصی و عمومی نگهداری میشوند.
مجموعهای که مرشد در گالری هپتا به نمایش میگذارد، مجموعهای از ۱۴ عدد نقاشی است که با تکنیک آبرنگ و روی کاغذهای دستساز کشیده شده اند.
حسن مرشد درباره آثاری که در گالری هپتا به نمایش میگذارد، میگوید: «واقعیت و خیال ۲ وجه یک چیزند و منظری که در آن ایستاده ایم و از آن به چیزها مینگریم، واقعی و خیالی بودن رویدادها و چیزها را مینمایاند. میتوان برای همیشه در یک واقعیت ماند، چنانچه میتوان با خیال از واقعیتی فراتر رفت و واقعیتی دیگر را برساخت. در این نمایشگاه آثاری فیگوراتیو را کشیده ام که جزییات واقعی دارند و همزمان میتوان تصویر دیگری را نیز در آنها یافت. هر اثر وجه دیگری نیز دارد که بسته به اینکه کدام وجه را اول ببینید، وجه دیگر رخ مینماید.»
این نمایشگاه ۱۵ دی ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ گشایش مییابد و تا ۲۷ دی (به استثنای شنبهها) در معرض دید بازدیدکنندگان است.
گالری هپتا در خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، روبهروی پارک هنرمندان، بنبست نیکوشهر، شماره سه واقع شده است.
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