عملیات بارگیری سومین سکوی گازی پارس جنوبی در هرمزگان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات بارگیری سومین سکوی گازی پارس جنوبی در بندرعباس در جمع خبرنگاران بیان داشت: سومین سکوی فاز۱۴پارس جنوبی که با توانمندی متخصصان داخلی و دانش بومی کشور در بندرعباس ساخته شده، بارگیری و جهت نصب در فاز۱۴ پارس جنوبی انتقال می‌یابد.

وی عنوان کرد: برای ساخت این سکو ۱۰ میلیون نفرساعت در مدت ۹۰ماه با اعتبار ۵۳۰میلیون دلار بدون هیچ حادثه ای اجرا شده است.

همتی خاطرنشان کرد: حمل و بارگیری سکوهای گازی تا قبل از سال۹۲ توسط شرکت‌های خارجی صورت می‌گرفت که با شدت یافتن تحریم‌ها و باور توانمندی توسط متخصصان داخلی کشور اجرا، ساخته، نصب و بارگیری آن انجام شده است. عملیات بارگیری و به آب اندازی این سکو یک چهارم قیمت تمام شده خارجی است.

استاندار هرمزگان اظهارداشت: با اجرای یکی از پروژه‌های شرکت توتال در هرمزگان، زمینه اشتغال بومیان استان فراهم شود. انتظار داریم شرکت‌های بزرگ فعال در هرمزگان انجام مسؤولیت‌های اجتماعی را هم مورد توجه قرار دهند.

حمید رضا مسعودی مجری طرح‌های توسعه فازهای ۱۴ و ۱۹ پارس جنوبی گفت: با بارگیری و نصب این سکو برداشت گاز ایران از میدان مشترک گازی از قطری‌ها پیشی می گیرد. این سکو ۲ هزار و ۵۳۰ تن وزن دارد و در مدت ۹۹ ماه به دست متخصصان داخلی ساخته شده است.

وی گفت: سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی با ابعاد ۳۵ در ۲۵ و ۱۸ متر ارتفاع با صرف ۱۰ میلیون نفر ساعت زمان ساخته شده است.

مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه قرار است در قراردادهای پارس جنوبی از حداکثر توان ساخت داخل کشور استفاده شود، اضافه کرد: بر همین اساس سازه‌های فلزی این سکو، لوله‌ها، ادوات و کابل‌های برق و ابزار دقیق به‌طور کامل در داخل کشور و به دست جوانان ایرانی ساخته و توسط شرکت ایزوایکو در محل خود نصب شدند؛ همچنین کل عملیات بارگیری با روش ابداعی شرکت ایزوایکو انجام می‌شود.

مسعودی طول و عرض این سکو را ۳۵ در ۳۵ مترمکعب و ارتفاع آن را ۱۸ متر اعلام کرد و افزود: وزن این سکو دو هزار و ۵۳۰ تن بوده و ۶۸۰ تن تجهیزات شامل ۷۱ کیلومتر کابل‌های برق، ۱۵ هزار تجهیز ابزار دقیق، ۳۴ هزار قطعه قطب جوشکاری بر روی آن نصب شده است.

وی با اشاره به اینکه نصب نهایی سکوی چهارم طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی در خردادماه سال آینده انجام می‌شود، بیان کرد: با اتمام نصب این سکوها ۱۰ تا ۱۲ میلیون فوت مکعب گاز خشک بهره‌برداری و تا سال آینده امکان برداشت یک میلیارد فوت مکعب گاز ترش و پس از انتقال به پالایشگاه امکان تولید ۵۰ میلیون فوت مکعب گاز شیرین به شبکه سراسری کشور ایجاد می‌شود.

مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی شرکت ملی نفت ایران در پایان با بیان اینکه با نصب این سکوها برداشت ایران از کشور قطر پیشی می‌گیرد، خاطرنشان کرد: هر سکو حدود یک میلیارد دلار و روزانه حدود سه میلیون دلار سودآوری برای کشور در پی خواهد داشت.