به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «رنج و رنجور» آثاری از ملیحه رستمی است که از اندیشه اشعار خیام، عبید زاکانی و ملک الشعرای بهار برگرفته شده اند. این مجموعه شامل ۳۰ اثر در ابعاد مختلف است که روز جمعه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۶ در گالری ایده پارسی افتتاح خواهد شد.

رستمی در بیانیه نمایشگاه خود درباره چگونگی خلق این آثار را اینگونه بیان می‌کند: «ادبیات پارسی سرشار از موضوعات حماسی، روایات عارفانه و عاشقانه، اسطوره ها، فلسفه و اخلاق است. چه نظم باشد چه نثر، به عنوان غذای روح، آنقدر غنی است که منبع خوبی جهت الهام گرفتن است. هنر و ادبیات گاهی شبیه حلقه های زنجیر آنچنان به یکدیگر متصلند که درک هر یک با حضور دیگری ملموس تر می شوند و روشن است که زندگی نمی تواند خالی از ادبیات باشد. آنچه عامل خلق یک اثر نقاشی می شود نتیجه ذوق و الهام نقاش از دغدغه هایی است که دارد. حال اگر این دغدغه ها از بطن ادبیات باستانی ایران زمین بیرون آید و با جادوی قلم مو و رنگ به تصویر کشیده شود تاثیرگذاری دو چندانی خواهد داشت و حس و حال های کمرنگ شده با دیدن نقاشی های برگرفته از ادبیات در پس ذهن مخاطب مجددا فعال خواهد شد. قدم برداشتن در راستای حفظ ادبیات کهن و حتی نو و تاکید بر اندیشه های ارزشمند بزرگانی که قبل‌تر مسیر تفکر و تعالی را پیموده اند از علاقمندی های من است.»

این نمایشگاه جمعه ۱۵ دی ساعت ۱۶ تا ۲۰ گشایش می یابد و تا ۲۰ دیماه هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۰ پذیرای علاقمندان خواهد بود.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند به آدرس تهران، خیابان شریعتی، خیابان دولت، نرسیده به سه‌راه نشاط، کوچه اله‌وردی آذر، پلاک ۲۸، گالری ایده پارسی مراجعه کنند.