اقلیت مسلمان بر احیای حقوق از دست رفته و درک صحیح اسلام تأکید دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلمانان دانمارک طی اقدامی بی سابقه در این کشور خطبه نماز جمعه را با هدف برقراری ارتباط با مسلمانان غیرعرب زبان، تازه مسلمانان و جوانان و به منظور درک بهتر آنها از اسلام، به زبان دانمارکی ارائه کردند.

استقبال مسلمانان دانمارک از ایراد خبطه نماز به زبان دانمارکی

تازه مسلمانان دانمارک و نسل دوم مسلمانانی که در این کشور اسکاندیناوی به دنیا آمده اند از اقدام قابل توجه شورای مسلمانان دانمارک برای استفاده از زبان رسمی این کشور هنگام بیان خبطه های نماز استقبال کردند.

مادین وستبرینک مسلمان بیست ساله دانمارک که دو سال پیش اسلام آورده است در این مورد گفت: همیشه هنگام حضور در مسجد احساس می کردم به جمع نزدیک نیستم، چرا که خبطه های نماز به زبان عربی، ترکی یا اردو ایراد می شد و من نمی توانستم آن را بفهمم.

این موعظه بی سابقه روز جمعه در مسجد شورای مسلمانان دانمارک توسط امام عبدالوحید پیدرسن ایراد شد. پیدرسن خود از جمله دانمارکی هایی است که به اسلام مشرف شده است.

وی طی این موعظه به ابعاد معنوی، موضوعات سیاسی و مسائل روز مسلمانان اشاره کرد.

وستبرینک گفت: روز جمعه هنگام شنیدن این خبطه احساس کردم با جمع غریبه نبوده و با امامی که موعظه را ایراد می کرد احساس قرابت کردم. چرا که وی باطریهای ایمان من را دوباره شارژ کرد.

دیگر مسلمانان نیز بر سر این موضوع که زبان بهترین راه انتقال ایده ها و افکار به یکدیگر است اتفاق نظر دارند. آنها اظهار داشتندایراد خطبه به زبان دانمارکی می تواند برای مسلمانان بسیار مؤثر واقع شود.

پیش از این خبطه های 180 هزار مسلمانان دانمارک به زبانهای عربی، ترکی و فارسی ایراد می شد که با ترجمه همزمان به زبان دانمارکی همراه بوده است.

اسلام پس از مسیحیت پروتستان لوتری دومین دین بزرگ این کشور محسوب می شود.

پیدرسن گفت: ایراد خبطه به زبانی غیر زبان دانمارکی موانعی را میان جوانان و امام ایجاد می کند، چرا که ممکن است به خوبی با پیام ارتباط برقرار نکنند. این امر حتی هنگامی که امام از واژه های پیچیده استفاده می کند نیز برای نمازگزاران رخ می دهد.

این امام جماعت دانمارک یادآور شد که هنگام ارائه خبطه نماز سعی دارد تعادلی میان ابعاد معنوی و مدرن زندگی برقرار کرده و موضوعات مطرح دانمارک و جهان را مورد اشاره قرار دهد.

جهادالفارا رئیس شورای مسلمانان دانمارک این اقدام را گامی در راستای تقویت ارتباط میان مسلمانان قومیتهای مختلف و ادغام آنها در جامعه دانست.



رویکری مبهم دولت بریتانیا نسبت به مسلمانان

گزارش تازه ای که از سوی گروهی از کارشناسان بریتانیا منتشر شده، مقامات دولتی این کشور را به اعمال استراتژیهای مبهم نسبت به مسلمانان و ناکامی در ایجاد هماهنگی اجتماعی و ادغام متهم کرده است.

این گزارش تحت عنوان " آن را به خانه بازگردانید" منتشر شده که بخشی از آن از سوی دپارتمان جوامع و دولت محلی مورد حمایت مالی قرار داشته است.

در این گزارش آمده است: در دیدارهای دولتی بریتانیا، وزرا به رهبران مسلمان ضرورت حضور در جامعه را یادآور می شوند اما در مطبوعات و رسانه ها از ضرورت رابطه مسلمانان و تروریسم صحبت می کنند .

اقلیت 8/1 میلیونی بریتانیا که اکثریت آنها آسیایی تبار هستند پس از انفجارهای هفتم ژوئیه 2005 در مرکز توجه و اتهام بوده اند.

این گزارش که به طور کامل در روزنامه گاردین منتشر شد، دولت بریتانیا را به علت ناکامی در اشاره به ریشه های تروریسم، عدالت اجتماعی و سیاست خارجی نامناسب مورد اتهام قرار داده است.

گزارش کارشناسان بریتانیا افزوده است: دولت این کشور خود را نسبت به رسیدگی شکایتهای منطقی بی میل نشان داده است.

دولت بلر نیز به علت اتخاذ رویکری بی پایه و اساس در مبارزه با تروریسم مورد انتقاد قرار گرفته است، این گزارش همچنین اظهار داشته که رویارویی با تروریسم نیازمند زمان و فضای قابل توجه است تا نتیجه آن مؤثر باشد.



مسلمان محجبه پیام کریسمس شبکه چهار بریتانیا را ارائه می کند

به دنبال مناقشاتی که در بریتانیا بر سر حجاب زنان مسلمان ایجاد شد، یکی از شبکه های تلویزیونی بریتانیا در نظر دارد پیام کریسمس امسال را با اجرای یک زن مسلمان و محجبه پخش کند.

این برنامه 10 دقیقه ای توسط آموزگار مطالعات اسلامی و قرآن روز 25 دسامبر در ساعت 3 بعد از ظهر از شبکه 4 (Channel 4) بریتانیا پخش می شود.

زمان پخش این برنامه با پخش پیام سالانه ملکه الیزابت به ملت بریتانیا همزمان است که طی آن بر رویدادهای سالی که گذشت تمرکز خواهد داشت.

جک استراو وزیر خارجه سابق بریتانیا ماه اکتبر طی مقاله ای در یک روزنامه محلی علیه حجاب مسلمانان مطالبی نوشت که این اظهارات مورد حمایت برخی از مقامات این کشور قرار گرفت. این در شرایطی است که اسلام حجاب را به عنوان یک نماد دینی در نظر نگرفته و پوشش اسلامی را بر زنان مسلمانان واجب کرده است.

از سوی دیگر دولت بریتانیا پس از انفجارهای هفتم ژوئیه لندن مسئله ادغام 8/1 میلیون مسلمان را از اولویتهای خود دانست. این آموزگار مطالعات اسلامی متولد زیمباوه و شهروند بریتانیا است که در پیام بر مناقشات حجاب طی سال گذشته تمرکز خواهد کرد.

شبکه چهار بریتانیا (Channel 4) از سال 1993 پیام کریسمس را به نحوی متفاوت ارائه می کند. در میان افرادی که تاکنون در این شبکه پیام کریسمس خود را ارائه کرده اند می تواند به یکی از داوران برنامه کشف استعدادها، کاراکتر کارتونی سیمسون و الی جی و ساشا بارون کوهن کمدین اشاره کرد.

این شبکه همچنین انتظار دارد پیام کریسمس امسال با تعداد بینندگان پیام ملکه که از شبکه های بی بی سی یک و آی تی وی یک پخش می شود، رقابت کند.

مسجد بابری را مسلمانان اداره کنند

مسلمانان هندی تبار بریتانیا ازدولت هندوستان خواستند اداره امور مسجد بابری را به مسلمانان هندوستان واگذار کرده و مجوز بازسازی آن را صادر کند.

در پانزدهمین سالگرد تخریب مسجد تاریخی قرن چهاردهمین شهر ایودیا در سال 1992، شورای مسلمانان هندی بریتانیا و فدراسیون مسلمانان هندی به عنوان دو سازمان برجسته مسلمانان هندی تبار بریتانیا بیانیه ای صادر کردند.

مونافاز زینا رئیس شورای مسلمانان هندی گفت: تخریب مسجد بابری نه تنها گرایش جدی به سمت سکولاریسم است بلکه نقض حقوق بنیادینی تلقی می شود که قانون اساسی هندوستان برای اقلیتهای دینی تعیین کرده است.

وی افزود: مسجد بابری جزء لاینفک میراث اسلامی هندی است که طی یک هزار سال گسترش پیدا کرده و معنای تساهل دینی و انسجام فرهنگی شبه قاره هند را معنای دوباره بخشیده است. انکار عدالت نسبت به مسلمانان، آزاد گذاشتن متعصبان و ناکامی دولت در انتقال مسجد به مسلمانان که مالکان حقیقی آن هستند تهدیدی به میراث ارزشمند اسلامی – هندی، نماد همزیسیتی مسالمت آمیز ، محسوب می شود.اگر دولت هند می خواهد در داشتن رویکرد عادلانه نسبت به مسلمانان جدی باشد، جوانان مسلمانی که به اتهامهای نابجا دستگیر شده اند باید بی درنگ آزاد شوند.

عرفان مصطفی فدراسیون مسلمانان هندی نیز گفت: تخریب مسجد بابری رابطه نمادینی با بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی نسبت به مسلمانان هندی دارد.نتایج کمیته ساچار نشان می دهد که مسلمانان از نظر اقتصادی عقب مانده، از نظر آموزشی به حاشیه رانده شده و از نظر سیاسی منکوب شده هستند.

خشونتهای سال 1992 به دنبال تخریب مسجد تاریخی بابری توسط هندوهای راست گرا صورت گرفت، این در شرایطی است که هندوها مسجد بابری را از اماکن بسیار مقدس خود می دانند.

وضعیت آموزشی مسلمانان هندوستان بررسی می شود

وزیر کشور هندوستان به ریاست یک کمیته عالی مرتبه منصوب شد تا نتایج تحقیقات کمیته دولتی هندوستان را درباره وضعیت آموزشی جامعه مسلمان هندوستان بررسی کند.

این کمیته 13 نفری از سوی آرجون سینگ وزیر توسعه منابع انسانی و به ریاست علی اشرف فاطمی تشکیل و قرار است گزارش خود را تا 31 ژانویه (11 بهمن ماه) ارائه کند. تشکیل این کمیته به دنبال بررسی توصیه های کمیته ساچار توسط نخست وزیر صورت گرفت.

اعضای کمیته را وزیر سابق توسعه منابع انسانی، وزرای آموزش متوسطه، آموزش عالی، نایب رئیس دانشگاه جواهر نهرو و دانشگاه حیدر آباد تشکیل داده اند. سایر اعضای این گروه برخی از اساتید و رؤسای دانشگاه های هندوستان هستند که می توانند نتایج این تحقیق را مورد بررسی و کنکاش قرار دهند.

در گزارش کمیته دولتی هندوستان به ریاست وزیر سابق دادگستری دادگاه عالی دهلی که به مانموهان سینگ نخست وزیر این کشور ارائه شد جامعه مسلمان هندوستان را نسبتاً فقیر، بیشتر بیسواد توصیف کرده بود که دسترسی آنها به آموزش محدود است و حضور اندکی در بخشهای عمومی و خصوصی مشاغل دارند.

تشکیل نمازخانه در فرودگاه میناپولیس آمریکا



در پی خارج کردن 6 روحانی مسلمان از پرواز خطوط هوایی آمریکا، مقامات رسمی فرودگاه میناپولیس تصمیم گرفتند محلی را به نماز و نیایش اختصاص دهند. استیو وارهام مدیر فرودگاه بین المللی سنت پل میناپولیس گفت: فرودگاه های ایالتهای دیگر دارای اتاقی برای نیایش مسافران هستند تا هر زمان که آنها بخواهند پیش از سفر خود به نیایش بپردازند.

یک گروه از روحانیون سومالیایی روز جمعه با مقامات این فرودگان دیدار کرده و اظهار داشتند که اگر از یک مکان اختصاصی برای اقامه نماز برخوردار باشند کمتر جلب توجه می کنند.

هفته گذشته شش روحانی مسلمان را از پروازی که قرار بود آنها را به محل برگزاری یک همایش دینی ببرد خارج کردند و علت آن این بود که پیش از سوار شدن به هواپیما نماز خود را اقامه کرده بودند.

پس از حملات یازدهم سپتامبر مقامات ایالات متحده تدابیر امنیتی شدیدی بر فرودگاه های این کشور اعمال کردند و فشار آوردن بر مسلمانان بیگناه و سوء رفتار با آنها از تبعات این تدابیر شدید امنیتی محسوب می شود.

فرودگاه های نشویل در ایالت تنسی، کولمبوس در ایالت اوهایو و فورد لادردیل در فلوریدا همگی دارای اتاقهای نیایش ویژه است. مقامات این فرودگاه همچنین برای دیدار از یک مسجد دعوت شده اند تا به حس درک آنها از اسلام کمک کند.

ساخت مسجد هیوستون و واکنشهای منفی

طرح ساخت مسجد و مرکز اسلامی هیوستون، تگزاس در ایالات متحده در حالی با چندین شکایت و اعتراض از سوی غیرمسلمانان رو به رو شده که واکنش تمام ساکنان منفی نبوده و عده ای از رویکرد نامناسب سایرین ابراز تأسف می کنند.

بسیاری از ساکنان محلی اظهار داشته اند که آنها با اسلام مخالفتی ندارند، اما نگران ارزش املاک و ترافیک این منطقه هستند. علی رغم چنین ادعاهایی یکی از ساکنان این منطقه وب سایتی به مخالفت با ساخت این مسجد راه اندازی کرده است، از سوی دیگر آنها کمیته ای تشکیل داده اند تا زمین دیگری خریداری کرده و مسلمانان را ترغیب به معاوضه کنند.

کامل فتوح رئیس انجمن اسلامی کاتی با اطلاع از چنین مخالفتهایی متعهد شد این مرکز اسلامی ساخته می شود و فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و اسلامی خود را به مسلمانان این منطقه ارائه خواهد کرد. ما این زمین را خریداری کرده و می خواهیم از آن استفاده کنیم.

انجمن اسلامی کاتی در ماه سپتامبر این زمین را به مبلغ 1/1 میلیون دلار خریداری کرد، اما تاکنون هزینه کلی ساخت این مرکز اسلامی را تعیین نکرده است. تاکنون چندین شکایت درباره پروژه ساخت مسجد به دفتر مقامات این شهر ارائه شده است.

استیو رادک عضو شورای این شهر اظهار داشت: نگرانی ساکنان را می توان حل کرد، از سوی دیگر این انجمن اسلامی متعهد شده است تا فعالیتهای خود را بر اساس قوانین پیگیری کند.

فتوح گفت: تمام واکنش ها به ساخت این مسجد منفی نبوده است، عصر جمعه مردی به مسجد آمد و از من به علت رفتار همسایگان خود عذرخواهی کرد. حس انصاف این فرد به واقع من را تحت تأثیر قرار داد.

بر اساس برآوردهای انجمن اسلامی هیوستون بزرگ، 17 هزار مسلمان در شهر هیوستن زندگی می کنند.

تخریب نخستین گورستان مسلمانان اتریش

نخستین گورستان مسلمانان وین، پایتخت اتریش با اقدامات خرابکارانه متعصبان تخریب شد و عضوکمیسیون ادغام سازمان اعتبار دینی اسلام در اتریش این اقدام متعصبانه را تعمدی دانست و هدف آن را جریحه دار کردن مسلمانان توصیف کرد.

خرابکاران 23 صلیب بزرگ سیاه روی دیوارهای داخلی این گورستان کشیده اند و یک گروه فیلمبرداری تلویزیونی که از کار ساخت این گورستان فیلمبرداری می کردند این واقعه را گزارش کردند.

عمرالراوی عضوکمیسیون ادغام سازمان اعتبار دینی اسلام در اتریش فت: این اقدام نشان دهنده حس عدم تساهل نسبت به مسلمانان است که عضوی از این جامعه بوده و در راستای ادغام در آن تلاش می کنند. این واقعه نشان دهنده افزایش اسلام هراسی در اتریش بوده که آتش آن از سوی احزاب جناح راستی شعله ور می شود.

سخنگوی سازمان اعتبار دینی اسلام در اتریش گفت: این نخستین بار نیست که پروژه ساخت این گورستان با اقدامات خرابکاران رو به رو می شود. چند ماه پیش افرادی که عمدا ایجاد حریق کرده بودند بخشی از این گورستان را تخریب کردند و به همین جهت کارهای ساخت آن به تعویق افتاد.

تاریخ ساخت نخستین گورستان برای مسلمانان اتریش به سال 2001 باز می گردد. شورای شهر زمینی را به مساحت 34 هزار متر مربع در اختیارسازمان اعتبار دینی اسلام قرار داد که ظرفیت جادهی 3 هزار قبر را داشت و در آینده می توان آن را گسترش داد.

اقلیت مسلمان اتریش 400 هزار نفر تخمین زده شده اند که این تعداد 4 درصد جمعیت 8 میلیونی کشور را تشکیل می دهد. اسلام در سال 1912 در این کشور به رسمیت شناخته شد و پس از مذهب کاتولیک دومین دین بزرگ این کشور تلقی می شود.

شورای یهودیان وین نیز تخریب قبرستان مسلمانان را محکوم کرد و هشدار داد که این اقدامات نژادپرستانه می تواند به خشونت منتهی شود. اعضای حزب سبز اتریش هم نسبت به افزایش عدم تساهل دینی علیه اقلیتهای اتریش ابراز تأسف کردند و گفتند: گورستان مسلمانان نمادی از وفاداری آنها به این خاک است، اما به نظر می رسد در این میان عده ای قصد دارند همزیستی مسلمان – مسیحی را از بین ببرند.