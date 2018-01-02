دستگاه ها سهمیه ۲۵ درصدی استخدام جامعه ایثارگران را رعایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز سه شنبه در جلسه اعضای شورای مشورتی ایثارگران اظهار کرد: همه نسبت به رفع نیازهای جامعه ایثارگران مسئول و متعهد هستیم.

وی تاکید کرد: جامعه ایثارگر از کم توقع ترین اقشار جامعه بوده که بخوبی دین خود را به نظام و انقلاب ادا کرده اند و امروز همه وظیفه داریم احترام این عزیزان را حفظ و در جهت حل مشکلات آنان گام برداریم.

استاندار ایلام یکی از مهم ترین نیازهای این قشر عزیز را مسئله استخدام آنها و تامین شغل برشمرد و گفت: با وجود آنکه در قانون ۲۵ درصد سهمیه استخدامی متعلق به جامعه ایثارگر است ولی هم اکنون تعداد زیادی از این عزیزان و فرزندان آنها در انتظار اجرای این مصوبه هستند.

سلیمانی دشتکی اضافه کرد: محدودیت شرایط استخدام در دوایر دولتی باعث شده نتوانیم به نسبت تعداد این افراد شرایط اشتغال آنها را فراهم کنیم ولی امیدواریم با برنامه ریزی و عزم مسئولان در سال های آینده این موضوع محقق شود.

وی تاکید کرد: جامعه ایثارگران کشور و استان امروز همت خود را در جهت اعتلای این نظام اسلامی بکار گرفته و بسیاری از آنان افراد متخصص در رشته های فنی و مهندسی هستند که می توان از تجربیات و توان آنها بخوبی استفاده کرد.