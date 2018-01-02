  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

استاندار ایلام:

دستگاه ها سهمیه ۲۵ درصدی استخدام جامعه ایثارگران را رعایت کنند

دستگاه ها سهمیه ۲۵ درصدی استخدام جامعه ایثارگران را رعایت کنند

ایلام-استاندار ایلام از مدیران دستگاه های اجرایی خواست سهمیه ۲۵ درصدی استخدام از میان جامعه ایثارگران را رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز سه شنبه در جلسه اعضای شورای مشورتی ایثارگران اظهار کرد: همه نسبت به رفع نیازهای جامعه ایثارگران مسئول و متعهد هستیم.

وی تاکید کرد: جامعه ایثارگر از کم توقع ترین اقشار جامعه بوده که بخوبی دین خود را به نظام و انقلاب ادا کرده اند و امروز همه وظیفه داریم احترام این عزیزان را حفظ و در جهت حل مشکلات آنان گام برداریم.

استاندار ایلام یکی از مهم ترین نیازهای این قشر عزیز را مسئله استخدام آنها و تامین شغل برشمرد و گفت: با وجود آنکه در قانون ۲۵ درصد سهمیه استخدامی متعلق به جامعه ایثارگر است ولی هم اکنون تعداد زیادی از این عزیزان و فرزندان آنها در انتظار اجرای این مصوبه هستند.

سلیمانی دشتکی اضافه کرد: محدودیت شرایط استخدام در دوایر دولتی باعث شده نتوانیم به نسبت تعداد این افراد شرایط اشتغال آنها را فراهم کنیم ولی امیدواریم با برنامه ریزی و عزم مسئولان در سال های آینده این موضوع محقق شود.

وی تاکید کرد: جامعه ایثارگران کشور و استان امروز همت خود را در جهت اعتلای این نظام اسلامی بکار گرفته و بسیاری از آنان افراد متخصص در رشته های فنی و مهندسی هستند که می توان از تجربیات و توان آنها بخوبی استفاده کرد.

کد مطلب 4189356

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها