جهاددانشگاهی عملکردی خالصانه، جسورانه و بسیجی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در مراسم معارفه سرپرست جدید جهاد دانشگاهی که روز سه شنبه با حضور معون امور مجلس جهاد دانشگاهی در سالن شهید بهشتی برگزار شد اظهارداشت: فعالیتهای متهورانه و خارج از محاسبات عادی و روحیه جهادی در این نهاد بسیار ارزشمند است و باید حفظ شود.

وی بیان کرد: جهاد از نگاه دینی و قرآنی فقط در جبهه های جنگ نیست بلکه در همه عرصه ها اعم از علم و فنآوری، مبارزه با ستمگران داخلی و خارجی، جهاد با نفس تعریف شده و مقابله با تهاجم دشمن نیز از نمونه های بارز آن است.

امام جمعه قزوین یادآورشد: متاسفانه برخی در کشور هنوز به روحیه خودباوری و ایمان واقعی نرسیده اند و مسئولیت های بزرگ هم دارند و با مدیریت اشتباه خود موجب بی اعتمادی مردم به توانمندی های جوانان کشور می شوند در حالی که ظرفیت های زیادی داریم.

عابدینی گفت: اگر امانت را بدست اهلش بسپاریم و رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، وزیر و سایر مسئولیتها به افراد صالح و مومن سپرده شود مشکلاتمان کمتر می شود و اگر این امانت داری رعایت نشود همه ما مسئولیم که اشتباه کرده ایم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اضافه کرد: بسیاری از گرفتاری هایی که داریم از مسئولیت های ما ناشی می شود و کوتاهی از ماست در حالی که اگر عدالت در کار و امانت داری و پاسخگویی به مردم درست انجام شود در مسیر درست گام برداشته ایم در غیر این صورت مردم را به قیام و اعتراض وادار کرده ایم.

وی بیان کرد: شاید ادعا می کنیم که پرچم اسلام را برافراشته ایم در حالی که اگر خلاف آن باشد و لیاقت آن را نداشته باشیم خداوند نعمت را می گیرد و باید تاوان بدهیم.

آیت الله عابدینی تصریح کرد: در شرایطی که فردی مانند شهید حججی با یک نگاه مومنانه مانند یک لشگر و دولت عمل می کند ما هنوز قدردان داشته های خود نیستیم و با بی توجهی به این ظرفیت ها موجب بی اعتمادی مردم می شویم.

امر به معروف و نهی از منکر فراموش نشود

امام جمعه قزوین اظهارداشت: امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه هرگز نباید فراموش شود و هر جا خلافی دیده شد باید متذکر شویم تا کارها اصلاح شود و به نظر می رسد باید راهی برای بیان مشکلات پیش نهاد کنیم.

عابدینی از خدمات محمد حسین فائزی در جهاد دانشگاهی تشکر کرد و گفت: فعالیتهای معنوی، موثر و خالصانه در عرصه های علمی، پژوهشی و پزشکی و درمانی این نهاد انقلابی جای تقدیر دارد و امیدواریم جناب آقای پیله چی به عنوان جوانی خوش فکر بتواند در این عرصه موفق باشد.