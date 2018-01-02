دستگیری عامل تیراندازی در شهرک آریاشهر کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "حسین براری" از دستگیری عامل تیر اندازی در شهرک آریاشهر خبر داد و گفت: روز گذشته فردی با حضور در درب منزل یکی از شهروندان به دلیل اختلافات شخصی اقدام به تیراندازی کرد و باعث رعب و وحشت و اخلال در نظم عمومی شد.

وی گفت: با توجه به حساسیت موضوع اکیپی متشکل از رئیس کلانتری ۱۸ سجادیه و عوامل تجسس با تحقیقات محل اختفای عامل تیراندازی را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه متهم به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده است، گفت: اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به منظور دستگیری دیگر متهمان پرونده همچنان ادامه دارد.

سرهنگ براری تاکید کرد: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که عده ای هنجار شکن نظم و امنیت عمومی را مختل و برای شهروندان ایجاد مزاحمت کنند.

دستگیری ۲۷ سارق و خرده فروش مواد مخدر در سنقر

فرمانده انتظامی شهرستان از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و دستگیری ۲۷ سارق و خرده فروش مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "غضبان احمدی فرد" گفت: در راستای افزایش احساس امنیت عمومی، طرح مقابله با عاملان توزیع کننده مواد مخدر و سارقین توسط یگان های اجرائی در سطح شهرستان اجرایی شد.

وی افزود: در این طرح ۲۷ نفر سارق، عامل توزیع مواد مخدر و معتاد متجاهر دستگیر شدند و یک کیلو و ۸۳۰ گرم انواع مواد مخدر، ۵۶۰ سی سی شربت مخدر، ۲۱۹ حبه قرص روانگردان و ۵ فقره سرقت کشف شد.

این مسئول ادامه داد: همچنین در این طرح تعداد ۵۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی سنقر گفت: برای متهمان دستگیرشده پرونده تشکیل جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده اند.

تجهیزات نوین ترافیکی منجر به افزایش ایمنی می شود

رئیس پلیس راهور انتظامی استان کرمانشاه گفت: بهره گیری از تجهیزات نوین و همچنین فرهنگ سازی یکی از راهکارهای موثر در افزایش ایمنی معابر شهری و روانسازی ترافیک است.

سرهنگ "فضل الله شیری " اظهارداشت: توسعه شهرها و افزایش جمعیت بسیاری ازشهرها را با مسائل و مشکلات عدیده ای از قبیل ازدحام خودروها و ترافیک سنگین روبرو ساخته است.

وی افزود: یکی از مهم ترین مشکلات که کرمانشاه به واسطه وضعیت توپوگرافی آن در حال حاضر با آن رو برو است معظل ترافیک است.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه گفت: عرض کم بسیاری از خیابان ها، فعالیت برخی از مشاغل مزاحم و تمرکز برخی مشاغل در نقاط حساس ترافیکی در هسته مرکزی شهر باعث شده که در بسیاری از اوقات شاهد ترافیک سنگین در خیابان های کرمانشاه باشیم.

سرهنگ شیری ادامه داد: استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های نوین ترافیکی قطعاً یکی از راهکارهای است که می تواند در روانسازی ترافیک و به تبع آن ایمنی در ترافیک وکاهش تصادفات تاثیر لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: برای رفع مشکل ترافیک باید زیرساخت های درون شهری را تقویت کرد و فرهنگ استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی را بسط و گسترش داد.

دستگیری سارقان حرفه ای با ۱۲ فقره سرقت

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری ۲ سارق حرفه ای و کشف ۱۲ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات خودرو با شگردهای مشابه در سطح شهرستان کرمانشاه موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان پس از انجام کارهای اطلاعاتی و کسب خبر از منابع و مخبرین توانستند ۲ سارق حرفه ای را در این زمینه شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه متهمان به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده اند، گفت: متهمان در بازجویی های اولیه درکلانتری به ۱۲ فقره سرقت قطعات خودرو با همکاری هم اعتراف کردند.

سرهنگ براری با بیان اینکه از تمام توان خود به منظور مقابله با سرقت استفاده خواهیم کرد، گفت: آمار وقوع سرقت در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد کاهش داشته است.

مامور قلابی اداره برق در دام پلیس افتاد

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: مامور قلابی اداره برق با هوشیاری ماموران ادره برق شناسایی و توسط عوامل انتظامی دستگیر شد.

سرهنگ "حسین براری" اظهارداشت: روز گذشته در پی اعلام یک مورد گزارش جعل عنوان در بلوار طاقبستان بلافاصله ماموران کلانتری۱۹ طاقبستان جهت بررسی موضوع به محل اعزام گردیدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل مشخض شد که شخصی خود را به عنوان مامور اداره برق معرفی و با حضور در درب منازل شهروندان به بهانه هایی از آنان مبلغی را اخذ می کند که ماموران وی را درحین ارتکاب جرم دستگیر و به کلانتری دلالت دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه متهم به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شده است، عنوان کرد: ماموران دستگاه های دولتی زمان مراجعه به شهروندان موظف هستند، کارت شناسایی خود را نشان دهند، در غیر این صورت نباید به آنان اعتماد کرد.

سرهنگ براری در پایان از شهروندان خواست که در صورت مشاهده موارد مشابه موضوع را با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ در میان گذارند.

کیف قاپ حرفه ای در دام پلیس کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری کیف قاپ حرفه ای توسط عوامل انتظامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" توضیح داد: در پی وقوع چند فقره کیف قاپی در سطح حوزه کلانتری ۱۸ سجادیه موضوع در دستور کار ماموران کلانتری قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اظهارداشت: ماموران کلانتری ۱۸ با بکارگیری منابع و مخبرین و بازبینی دوربین های محل سرقت عامل سرقت ها که از افراد با سابقه بود را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ براری گفت: متهم در بازجویی های اولیه به ۶ فقره کیف قاپی در سطح شهرستان کرمانشاه اعتراف کرد که در این رابطه پرونده تشکیل و متهم تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه به شهروندان توصیه کرد هنگام تردد از پیاده رو استفاده کنید و در صورتی که مجبور به عبور از خیابان هستید کیف و وسایل خود را در سمت تردد خودروها حمل نکنید.

انهدام باند سرقت ترانس برق

فرمانده انتظامی شهرستان صحنه، از انهدام باند سرقت ترانس برق چاه های آب در خبر داد.

سرهنگ "بهروز فخری" اظهار داشت: با همکاری مامورین پلیس آگاهی شهرستان و سایر پلیس ها، به مدت ۴۸ ساعت طرح مبارزه با سرقت در سطح شهرستان اجرا شد.

وی ادامه داد: در نتیجه اجرای این طرح که مبتنی بر کار اطلاعاتی چند ماهه بود، یک باند سرقت ترانس برق چاه های آب منهدم و چهار نفر در این رابطه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی صحنه گفت: اعزای این باند به چهار فقره سرقت ترانس برق و یک فقره دستگاه خودرو معترف شدند که اموال مسروقه به مالباختگان تحویل داده شد.

سرهنگ فخری عنوان کرد: اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به منظور دستگیری دیگر عوامل دخیل در این پرونده هنچنان ادامه دارد.

مرگ نوجوان ۱۳ ساله بر اثر واژگونی تراکتور

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از واژگونی تراکتور و مرگ دلخراش نوجوان ۱۳ساله و مصدومیت سرنشین ۷ ساله آن خبرداد.

سرهنگ "همتعلی شکری" در این باره گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره واژگونی تراکتور در مسیر روستای چمن اسماعیل بلافاصله اکیپ گشت پاسگاه چشمه کبود به محل اعزام شد.

وی افزود: پس از حضور ماموران مشخص شد که یک دستگاه تراکتور به رانندگی نوجوانی ۱۳ ساله و سرنشینی کودکی ۷ ساله از جاده منحرف شده است و متاسفانه در این حادثه نوجوان ۱۳ ساله در دم فوت کرد و سرنشین نیز مجروح شد.

فرمانده انتظامی هرسین عنوان کرد: مجروح حادثه توسط مردم و خودروهای عبوری به بیمارستان انتقال یافته است.

سرهنگ شکری ادامه داد: این حادثه تلخ به دلیل بی احتیاطی خانواده ها اتفاق افتاده است و امیدواریم دیگر شاهد چنین حوادث دلخراشی نباشیم.

آتش سوزی چادر جوان سرپل ذهابی را به کام مرگ کشاند

فرمانده انتظامی شهرستان سرپل ذهاب از وقوع آتش سوزی در یکی از چادرهای اسکان اضطراری زلزله زدگان خبر داد و گفت: در این حادثه یک جوان ۲۰ ساله در آتش سوخت و جان خود را از دست داد.

سرهنگ "محمدرضا یاری"، زمان وقوع این حادثه را ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه شب گذشته و علت آن را نیز اتصال سیم برق ذکر کرد.

وی اظهار داشت: این حادثه در روستای "کفرو باباکه" از توابع بزمیرآباد سرپل ذهاب به علت شدت سوختگی و جراحت وارده جان خود را از دست داد.

از زمان اسکان زلزله زدگان سرپل ذهاب، این چندمین مورد آتش سوزی در چادرهای اسکان است که به علت رعایت نکردن نکات ایمنی باعث خسارت مالی شد و در تازه ترین این حادثه یک جوان سرپل ذهابی به علت شدت سوختگی جان خود را از دست داد.

زمین لرزه ۷.۳ ریشتری ۲۱ آبان در ۱۱ کیلومتری بخش ازگله، ۳۲ کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه تاکنون ۶۲۰ کشته و ۱۲ هزار و ۳۸۶ مصدوم داشته است.