۱۰۰۰تن سیب و پرتغال درسمنان ذخیره می شود/ تخم مرغ کیلویی۵۵۰۰تومان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان پیش از ظهر سه شنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان سمنان، به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه یک هزار تن میوه شامل ۲۵۰ تن پرتغال و ۸۰۰ تن سیب درختی برای شب عید مردم استان ذخیره می شود، تاکید کرد: کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به‌اندازه کافی در استان ذخیره‌شده و نگرانی این باره وجود ندارد.

وی افزود: تامین میوه شب عید مورد نیاز هشت شهرستان استان سمنان نیز طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و با استفاده از تجارب ستاد تنظیم بازار در سال های گذشته، به خوبی صورت گرفته و در این باره نیز نگرانی وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان در دیگر بخش سخنان خود به ضرورت ارتقای کیفیت نان در استان پرداخت و تاکید کرد: طی بازدیدهای صورت گرفته از صنف خبازان، توصیه ها و تاکیدات لازم در زمینه های بهداشتی و همچنین کیفی پخت نان، در سطح استان به واحدهای تولید کننده نان سنتی و حجیم داده شده است.

همتیان ضمن تائید تلویحی دریافت گزارش های مردمی از برخی افزایش ها در قیمت نان استان سمنان، تاکید کرد: ما نیز این گزارش ها را دریافت کردیم اما باید گفت پیش از این نیز برخی مشکلات در این زمینه وجود داشت که خوشبختانه شاهد رفع تمامی آنها هستیم.

وی افزود: سامانه دریافت شکایات مردمی از خبازان سطح استان سمنان نیز آماده دریافت شکایات و انتقادات مردمی و رسیدگی به آنها در اسرع وقت است.

معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری سمنان همچنین از تصویب قیمت ۱۱هزار و ۶۰۰ تومانی برای هر شانه تخم مرغ خبر داد و گفت: غرفه هایی برای فروش تخم مرغ در سطح استان راه اندازی می شود که این محصول در آن ها به ازای هر کیلوگرم پنج هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

همتیان با بیان اینکه مردم استان سمنان نباید نگرانی از لحاظ تامین مواد غذایی داشته باشند، افزود: تمام دستگاه های ذی ربط تلاش خود را در این راستا می کنند و همچنین با افراد سودجو برخورد قاطعانه خواهد شد.