تحول اداری مدیریت شهری شمال تهران را تغییر می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیخ، ظهر سه شنبه در جلسه شورای تحول اداری که با حضور حبیب ا... تاجیک اسماعیلی شهردار منطقه یک ، معاونان ،مدیران ،شهرداران نواحی و... در شهرداری این منطقه برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت : باید تلاش کنیم با تغییر شرایط کنونی منافع ذینفعان و شهروندان تهرانی بیش از پیش رعایت و مدیریت با کیفیت تری بر شهر تهران اعمال شود.

وی با اشاره به اهمیت یکصد روز حضور در شهرداری تهران افزود: با همفکری ، همدلی و مشارکت تمامی صاحب نظران ، مدیران و استادان منابع انسانی اکنون سند راهبردی برنامه چهارسال آینده شهرداری تهران در حوزه نیروهای انسانی تدوین شده است.

شیخ گفت: برای تحول منابع انسانی و تدوین سند راهبردی با بیش از ۲۰۰ نفر از همکاران و تیم منابع انسانی ، ذینفعان و...جلسه گذاشتیم و اسناد بالا دستی را مطالعه کردیم و بالاخره شورای راهبردی برگزار و با جمع بندی های انجام شده ۹ چالش اصلی در سیستم منابع انسانی مشخص شد که سعی داریم با ارتقاء بهره وری منابع انسانی از طریق ۵ استراتژی ، سازمانی با کیفیت تر داشته باشیم و به شهر با کیفیت تر برسیم.

وی بیان داشت: هر هفته یک تحول از دیگر برنامه هاست که تمامی ارکان شهرداری را به تحولی خلاقانه دعوت می کند تا در هر کدام از معاونت ها ، مناطق ، سازمانها و شرکت ها شاهد اقداماتی جدید مبتنی بر ارتقای سازمان شهرداری تهران باشیم که در نظام پیشنهادات در خصوص منابع درآمدی پایدار بیش از یک هزار و ۹۰۰ پیشنهاد از همکاران داشتیم که ۶۶ پیشنهاد آن از منطقه یک بوده است .

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در ادامه گفت: سند راهبردی ترسیم شده در همه مناطق به عالی ترین مقام مدیریت سازمان سپرده می شود تا با توجه به شرایط و ساختار آن شرکت و سازمان به اجرای آن اقدام نماید.

این مقام مسئول راه اندازی مرکز رشد و یادگیری برای کارکنان شهرداری تهران را از دیگر اقدامات اجرایی دانست و گفت: این مرکز برای تحقق اهداف شهرداری تهران و توانمند سازی نیروی انسانی کارآمد مورد استفاده قرار می گیرد.

حبیب ا... تاجیک اسماعیلی شهردار منطقه یک نیز ارائه آموزش های تخصصی را از مهمترین برنامه ریزی ها برای توانمند سازی و ارتقاء کار آمدی نیروهای انسانی شهرداری دانست که در اولویت برنامه های توسعه منابع انسانی این منطقه قرار گرفته است.

وی گفت : یکی از مهمترین و ضروری ترین موارد توانمند سازی و توسعه منابع انسانی ، آموزش نیروها و انطباق آنها با دانش روز است که به عنوان اولویت کاری در حوزه منابع انسانی منطقه یک سعی در آموزش و قرار گیری نیروها در حوزه های مربوطه بر اساس تخصص آنها داریم.

در این جلسه طی حکمی از طرف ابراهیم شیخ معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، حبیب الله تاجیک اسماعیلی شهردار منطقه یک به عنوان رییس شورای تحول و ارتقای سرمایه های انسانی منطقه منصوب شد.