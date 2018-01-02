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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۴۸

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

۴۹۰ ‌فضای آموزشی استان دارای تاسیسات گرمایشی مرکزی است

۴۹۰ ‌فضای آموزشی استان دارای تاسیسات گرمایشی مرکزی است

یاسوج- مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد گفت: از مجموع دو هزارو ۲۶۲ فضای آموزشی استان، ۴۹۰ ‌فضای آن دارای تاسیسات گرمایشی مرکزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، جهان محرابی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این مجموع ۱۸ فضا با پوشش گرمایشی اسپلیت، یک فضا با بخاری گازی با دودکش پوشش داده می شود و همچنین ۳۷۶ فضا دارای بخاری برفی، ۱۳۷۳ فضا از طریق بخاری نفتی، دو فضای آموزشی توسط کولر گازی دو منظوره و دو فضا از طریق بخاری برقی تابشی تامین گرمایش می شوند.

محرابی تعداد کل فضاهای آموزشی شهر یاسوج را ۳۲۴ فضا دانست و بیان داشت: ۱۵۳ فضای آموزشی این شهر از طریق تاسیسات گرمایشی مرکزی، یک فضا از طریق بخاری گازی با دودکش، ۴۵ فضای آموزشی از طریق بخاری برقی، ۱۲۴ فضا از طریق بخاری نفتی و یک فضا از طریق بخاری برقی تابشی پوشش داده شده است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان به فضاهای آموزشی بخش های چاروسا و دیشموک اشاره کرد و بیان داشت: در بخش چاروسا از ۱۲۳ فضای آموزشی، شش فضا دارای تاسیسات گرمایشی مرکزی است و همچنین ۳۶ فضا از بخاری برقی و ۸۱ فضا از بخاری نفتی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه آمار تامین گرمایشی تمامی فضاهای آموزشی استان به تفکیک هر شهر تا پایان آذر ماه احصا شده است، عنوان کرد: در بخش دیشموک  ۱۲۹ فضای آموزشی از طریق سیستم های گرمایشی مختلف پوشش داده می شوند که ۱۱ مورد دارای تاسیسات مرکزی است و ۳۲ مورد از بخاری برقی و ۸۶ فشا نیز از بخاری نفتی استفاده می کنند.

کد مطلب 4189376

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